Bretagne. Cette invention française placée sur les vaches leur fait faire plus de lait, il y a même de l'IA

Avec ce programme destiné aux éleveurs utilisant l'intelligence artificielle, la coopérative Innoval espère révolutionner et optimiser la gestion des élevages laitiers.

L'intelligence artificielle dans le secteur agricole ? C'est le projet que la coopérative Innoval a présenté à l'occasion du salon international de l'élevage à Rennes fin septembre. Le projet en question, nommé "NEO", est un programme d'innovation destiné aux éleveurs de bovins pour leur garantir "sérénité et revenus". Dans un communiqué, la coopération présente son innovation comme "une solution décisionnelle unique en Europe". Après trois ans de travail et suite à "un processus associant une vingtaine de fermes pilotes", les chercheurs sont finalement parvenus à concrétiser leur idée avec un outil opérationnel.

Au cœur du projet se trouvent des capteurs "NEO Connect" qui offrent aux agriculteurs une "vision 360°" de leur exploitations. Ces capteurs, qui fonctionnent sur la base "des connaissances techniques approfondies des équipes de terrain, [grâce à] l'intelligence artificielle et l'entrainement d'algorithmes", permettent un suivi précis des paramètres et indicateurs garantissant une meilleure production laitière chez les bovins. L'équipement, qui vient en complément du retour de terrain observé par les agriculteurs, joue ainsi un rôle de "conseil augmenté avec des téléconseillers prenant en charge des alertes et aidant l'éleveur dans la prise de décision".

Vache équipée d'un collier © 123rf

Concrètement, ces capteurs permettent aux éleveurs d'accéder à des données essentielles dans la gestion de leur élevage pour optimiser la gestion de l'exploitation et ses résultats Comment ? Les capteurs récoltent en temps réel les données de suivi des troupeaux comme la détection de chaleur, le suivi de la rumination et de l'ingestion, de la consommation d'eau, le suivi au pâturage ou encore la détection de vêlage.

"On s'est rendu compte dans les vingt fermes pilotes que la consommation d'eau n'est pas toujours optimale. Ce sont des litres de lait en moins, et donc du revenu en moins pour l'éleveur", a expliqué Matthieu Marteau, responsable des solutions numériques chez Innoval, à Actu.fr.

Le programme NEO permet d'optimiser la production de lait, grâce à une meilleure gestion des ressources et de la consommation d'eau des vaches. "Ces capteurs permettent d'anticiper, surtout en période de stress thermique. C'est une vraie avancée, parce que ça complète notre regard d'éleveur... mais en continu, 24 heures sur 24", témoigne à ce titre Hubert Leriche, co-gérant du Gaec de Montibi, dans le communiqué de presse.

Innoval avait déjà présenté au printemps dernier un outil numérique comptant 30 000 adhérents coopérateurs, l'application NEO permettant aux éleveurs d'avoir accès à des données enregistrées grâce aux colliers connectés dont sont équipés les vaches.