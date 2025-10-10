Une commune de Loire-Atlantique "nouvelle capitale des ronds-points", la presse locale moqueuse

De nouveaux travaux pour reprendre des ronds points font réagir les médias locaux, en Loire-Atlantique.

En Loire-Atlantique, dans la capitale du muscadet, Vallet, de nouveaux ronds points vont être créés. Et cela provoque la réaction ironique de la presse locale, dont l'Hebdo de Sèvre-et-Maine, qui se demande si la commune n'allait pas devenir la future "capitale du rond point". Un surnom étonnant, mais il faut dire que la multitude des carrefours giratoires dans la ville est étonnante. Les habitants avaient découvert l'an dernier un nouveau rond point, qui a vu le jour dans le cadre du programme d'aménagements de voirie entre Clisson et Ancenis.

Comme le rapporte l'Hebdo de Sèvre-et-Maine, deux nouveaux carrefours giratoires vont s'ajouter aux autres nombreux existants, avec le concours du conseil départemental de Loire-Atlantique dans les prochaines années. Un aménagement qui a déjà vu le jour l'an dernier, au carrefour de la route de Bonne-Fontaine avec comme objectif de fluidifier le trafic.

En prévision de l'installation de d'autres entreprises, un troisième va être installé sur le boulevard d'Italie d'ici 2028. Ce projet représente un investissement de 390 000 euros dont 150 000 euros par le Département sans compter la participation de la commune Sèvre et Loire et de l'aménageur de la ZAC du Brochet : ce dernier, "au total, participe à hauteur de 940 000 euros. Parce que la future zone commerciale va drainer du monde" explique Jérôme Marchais, maire de Vallet.

Hormis la création de nouveaux rond points, trois giratoires successifs, que l'on découvre en arrivant sur Vallet, vont être repris. Le Département prévoit une enveloppe de 400 000 euros dont 25% qu'il financera à en 2026. Même sort pour deux autres carrefours giratoires desservant la 2X2 Nantes-Cholet où l'espace central sera diminué pour une circulation sur deux voies sur chacun d'eux.

Vallet souhaite que le Département réexamine le vieux projet consistant à créer un barreau routier entre la route d'Ancenis et le boulevard de l'Allemagne. "S'il était créé, cela répartirait mieux les flux entre l'est et l'ouest de la ville quand on arrive de la 2X2 voies, et cela desservirait mieux la zone des Dorices", indique le maire de la ville. La Sèvre et Loire devrait démarrer une étude fin 2025.