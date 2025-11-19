Si vous dépassez ce temps d'attente à la caisse du supermarché, vous pouvez vous plaindre sans culpabiliser

Quel temps d'attente en caisse est acceptable dans un supermarché ? A partir d'une certaine limite, beaucoup de personnes perdent patience.

S'il y a des astuces pour faire ses courses efficacement, comme faire une liste ou éviter les allers-retours dans les rayons, ce que le client ne peut pas vraiment contrôler, c'est le temps d'attente en caisse. Ce moment peut parfois être assez long et allonger considérablement la durée des courses. Un sondage OpinionWay pour La Retail Tech s'est intéressé au temps d'attente en caisse en France, en interrogeant 1040 personnes début octobre.

En moyenne, le temps d'attente moyen à la caisse est situé dans un intervalle de 6 à 11 minutes selon le type de commerces. Dans les commerces alimentaires de proximité, type boucherie ou épicerie, il est évalué en moyenne à 6 minutes, tout comme au marché. Il monte à 7 minutes pour les commerces non alimentaires, tels ceux de vêtements ou d'équipements.

Là où l'attente est la plus importante, c'est dans les supermarchés et hypermarchés, avec respectivement une moyenne de 9 et 11 minutes. Dans les supermarchés, 39% ont répondu attendre entre 5 et moins de 10 minutes et 29% entre 10 et 14, alors que dans les hypermarchés, ils sont réciproquement 34% et 28%. S'ajoutent 21% qui estiment même que cela dépasse le quart d'heure.

Ce plafond des 10 minutes dans les grandes surfaces se retrouve dans une étude antérieure de l'institut Harris Interactive, pour la société de solutions technologiques StrongPoint. Dans celle-ci, un tiers des Français avaient avancé que 10 minutes était le délai maximum d'attente acceptable. S'il est prolongé, la moitié d'entre eux prennent quand même leur mal en patience. Ainsi, si vous commencez à râler au-delà de 10 minutes dans la queue, vous n'êtes pas plus impatient que les autres. Vous pouvez vous plaindre sans culpabiliser, vous n'êtes pas le pire ronchon du pays !

Les supermarchés ont conscience de ce problème et ont mis en place des alternatives pour tenter de limiter le temps d'attente. Dans de nombreux magasins, par exemple, il y a des files dédiées aux personnes ayant peu d'articles ou des caisses automatiques. Ce sont les deux solutions jugées les plus efficaces par les répondants.

Avec le développement technologique, il existe aussi des caddies avec une scanette intégrée ou des paniers connectés. Ces options ont convaincu plus de la moitié des sondés. Les applications permettant de scanner et payer soi-même avec son téléphone ou les terminaux mobiles des vendeurs sont à contrario plus à la marge. Pour le paiement, c'est logiquement celui sans contact qui apparait comme le plus pratique (58%), devançant largement le paiement en carte avec code (46%) et le règlement par espèces (34%).