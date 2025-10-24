"C'est totalement irresponsable" : ce couple se retrouve coincé à 2 500 mètres d'altitude avec son bébé

Une famille de touristes s'est retrouvée piégée sur un sommet verglacé après avoir tenté de le gravir avec leur bébé de 9 mois.

Partir à l'ascension d'un sommet de 2 500 mètres avec un bébé de 9 mois ? C'est ce qu'a tenté un couple de touristes avant de se retrouver complètement piégé en haut altitude. La famille est partie escalader le mont Rysy, un sommet situé à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie et leur périple s'est mal terminé.

Le couple, très inexpérimenté, a croisé le route de plusieurs guides les ayant mis en garde. L'un d'eux, Szymon Stoch, n'est pas prêt d'oublier cette ascension. Ce guide de montagne polonais escaladait le mont Rysy lorsqu'il a aperçu les randonneurs accompagnés d'un bébé de 9 mois. "J'ai discuté et j'ai entendu parler de leur projet d'ascension de Rysy", explique-t-il au média TVN24 ajoutant avoir conseillé à la famille de renoncer immédiatement à l'ascension pour un autre chemin : "Je leur ai dit d'aller jusqu'à l'étang".

"Ces ascensions sont très difficiles" affirme le guide polonais, et d'autant plus dans les conditions dans lesquelles la famille a voulu grimper. "La neige, surtout près du sommet du Rysy, était très dure. La moindre erreur, la moindre glissade, pouvait entraîner la mort." Un autre guide slovaque, rencontré en chemin par les promeneurs, a lui aussi tenté en vain de les faire renoncer à prendre un tel risque. La famille était particulièrement mal équipée comme le souligne Szymon Stoch, "Ils n'avaient qu'un sac à dos et deux paires de crampons. De plus, une paire était un peu trop grande et s'entrechoquait dans leurs chaussures".

Malgré les avertissements des deux guides, le couple a poursuivi sa route. Les parents ont fini par atteindre le sommet, mais c'est au moment de la descente que les ennuis ont commencé. La famille s'est retrouvée prise au piège par la neige et le verglas. Ce n'est que grâce à la présence de Szymon Stoch, lui aussi arrivé au sommet, qu'ils ont pu s'en sortir. Dans un premier temps, le guide polonais a proposé aux randonneurs de faire appel à l'hélicoptère des secours, ce que le couple a refusé pour des raisons financières. Les frais de ces sauvetages sont souvent laissés à la charge des familles. Le guide a donc décidé de redescendre lui-même avec le bébé. La famille et le guide sont finalement arrivé au pied de la montagne sains et saufs.

"Les montagnes ne sont pas des terrains de jeux", insiste Szymon Stoch : "Elles enseignent l'humilité et ne pardonnent pas l'insouciance". Tomasz Zając, guide de montagne des Tatras, met en garde contre les risques inconsidérés pris par le couple : "Nous n'emmènerions pas un enfant de neuf mois à Rysy, même si les conditions étaient bonnes. C'est totalement irresponsable".