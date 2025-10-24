Votre enfant veut toujours regarder le même film ou dessin animé ? Un psychologue révèle ce que ça veut dire de lui

Les enfants peuvent avoir tendance à constamment réclamer le même film ou le même dessin animé. Un psychologue explique la signification de ce comportement chez les plus jeunes.

Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Peppa Pig, Pat' Patrouille... Ces grands classiques sont souvent appréciés des jeunes enfants, au point qu'ils aiment les regarder à répétition et finissent par les connaitre par cœur. A côté, les parents se lassent et tentent de varier, mais régulièrement en vain. Selon le psychologue Javier de Haro, il ne faut pas s'étonner et encore moins s'inquiéter de ce type de comportement. "C'est difficile à comprendre, car les comportements répétitifs nous fatiguent à l'âge adulte, mais là, ce n'est pas le cas chez les enfants. Quand ils aiment quelque chose, ils le répètent sans cesse pour diverses raisons", explique-t-il auprès de La Vanguardia.

Tout d'abord, regarder le même film peut montrer que votre enfant aime la sécurité. Il sait ce qui va se passer et anticipe les scènes. Il a ainsi un sentiment de contrôle et de satisfaction. De plus, la répétition reste l'une des meilleures méthodes d'apprentissage. Un visionnage fréquent leur permet d'approfondir leur compréhension de l'histoire, mais aussi d'acquérir du vocabulaire. Le cerveau des enfants cherche, en effet, à repérer les récurrences pour développer le langage. Ils ne s'ennuient pas car chaque visionnage regorge en réalité de nouvelles surprises : des détails passés inaperçus, des nuances qu'ils n'avaient pas remarquées ou comprises... Ils aiguisent ainsi leur sens de l'observation.

L'expert assure même que cela peut les aider à gérer certains problèmes du quotidien en s'inspirant de leurs héros. C'est aussi ce que défend Mandy Rossignol, professeure de psychologie à l'Université de Mons, auprès de TF1 : "Quand il se fait lire une histoire connue, ou qu'il veut regarder un film ou un dessin animé qu'il a déjà vus, c'est que sa thématique a un intérêt pour son niveau de développement : elle va répondre à ses préoccupations de l'instant, comme le fait de grandir, de retrouver ses parents après une séparation...".

Javier de Haro conseille donc de ne pas s'opposer et de faire preuve de patience : "Si vous avez un jeune enfant et qu'il aime vraiment quelque chose, vous le verrez souvent. Alors, soyez patients et rappelez-vous que c'est bon pour lui". Il passera normalement naturellement à autre chose au bout d'un moment. Il faut simplement s'assurer qu'il ose en parallèle de nouvelles expériences et qu'il ne s'agit pas d'un moyen de se refermer sur lui-même.

Ces constats s'appliquent aussi aux histoires lues le soir, et peuvent même s'adapter aux adultes. Certains ont vu de nombreuses fois le même film ou revisionnent la même série, car ils comprennent davantage de détails et parce que cela peut avoir un aspect réconfortant.