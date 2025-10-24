Seine-Maritime. Ces peluches très prisées des enfants rappelées, elles pourraient être cancérigènes

Ces peluches au succès retentissant font l'objet d'un rappel, près de Rouen en Seine-Maritime. Les enfants et les plus grands qui jouent avec pourraient être en contact avec des phtalates, une substance cancérigène.

Un succès commercial, mais un potentiel danger pour vos enfants. Vous avez sûrement vu fleurir ces dernières semaines ces peluches à la fois mignonnes, étonnantes, voire terrifiantes avec leur sourire aux dents pointues dans les rayons de certains magasins. Justement, elles bénéficient d'un grand succès, que ce soit chez les petits ou chez les plus grands.

Problème, en Normandie, et plus particulièrement près de Rouen, un rappel conso est en cours et concerne ces peluches. Les lots "Labubu The Monster" sont rappelés dans le magasin Intermarché de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Les peluches présentent un "risque d'étouffement par petite pièce" avec notamment la "présence de phtalate", peut-on lire.

En raison d'un "petit élément détachable" et "l'accès au rembourrage", les enfants pourraient être en contact avec une "substance cancérigène mutagène" : les phtalates. Voilà pourquoi, malgré le succès fulgurant de ces peluches, dans cet Intermarché de Normandie, les retours devraient être nombreux et sont vivement encouragés.

Le rappel conso concerne les peluches Labubu vendues entre le 12 et le 26 septembre 2025. Si vous les rapportez en magasin avant le 6 novembre, vous recevrez un remboursement intégral de votre achat. L'alerte ne s'arrête pas là. Le rappel concerne aussi le motif "contrefaçon". Pas de quoi rassurer non plus les acheteurs de cette fameuse peluche.

La folie des Labubu ne semble décidément pas prête de s'arrêter, malgré les récentes polémiques à leur sujet. À Dunkerque, dans un camion venu de Grande-Bretagne, "les douaniers ont découvert 25 000 imitations de la marque de peluches Labubu" comme révélé en septembre dernier par ICI Nord. Les milliers de peluches "étaient cachées dans des cartons abîmés, sans aucune mention de la marque", précise le média local.

Quoi qu'il en soit, malgré le coût parfois élevé de ces intrigantes peluches, si vous avez récemment acheté des Labubu dans le magasin Intermarché de Saint-Etienne-du-Rouvray, ramenez-les dès que possible, elles sont dangereuses. Ces produits catégorisés comme " Bébés-Enfants" sont conditionnés dans des sachets unitaires sous la marque "Pop Mart".