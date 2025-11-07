Il a passé cinq ans à demander à des gens ce qui les rendait heureux, voici ce qu'il a appris

Ce vidéaste a parcouru est allé à la rencontre d'inconnus dans un seul but : savoir s'ils étaient heureux et pourquoi. Les réponses sont parfois bouleversantes.

Il partage ses vidéos sur le réseau social TikTok, sur Youtube, et son compte regroupe désormais près de 4 millions d'abonnés. Trepca, un jeune cinéaste, a quitté son emploi il y a cinq ans pour se lancer un défi inédit : traverser les Etats-Unis en voiture, sa caméra vissée à la main, et partir à la rencontre d'inconnus. Son seul objectif est de savoir si les gens qu'il rencontre pendant son périple sont heureux et pourquoi.

Lorsqu'il aborde un inconnu, il lui demande tout d'abord s'il n'est pas contre le fait d'apparaître dans un documentaire. Dans un second temps, la question fatidique arrive : "Etes-vous heureux ?" Dans la majeure partie des cas, ses interlocuteurs marquent un temps d'arrêt, réfléchissent quelques secondes, et donnent une réponse, parfois extrêmement étonnante, touchante, inédite, sur leur parcours de vie ou des petits détails insignifiants qui les rendent heureux dans leur vie de tous les jours.

"Depuis la naissance de mon enfant, je suis heureux", confie par exemple l'un d'entre eux. "Tout me rend heureux. La nourriture, le déjeuner, l'air frais, le beau temps", rétorque un deuxième. "Pour être heureux, il faut simplement aimer, vraiment aimer", répond un octogénaire. Aujourd'hui, plus de 15 millions de personnes ont déjà vu au moins une vidéo de Trepca. Parfois, les réponses qu'il recueille dépassent le stade de la confidence et traduisent un état d'esprit, une manière de voir le monde.

Dans son documentaire, un homme lui confie qu'il est atteint d'un cancer de stade 4. "J'étais heureux d'avoir survécu à la première année", ajoute-t-il. Il désigne son fils, qu'il regarde faire du skateboard. "Je suis heureux de pouvoir être là, le voir faire tout ça, parce que je n'aurais jamais cru voir ça un jour", ajoute-t-il.

C'est grâce à ce genre de témoignages que Trepca comprend la portée que peuvent avoir ses vidéos. Même dans les pires situations, certains continuent à rechercher la joie. En effet, "même les personnes souffrant de maladies chroniques très pénibles peuvent avoir une vision optimiste des choses", explique Fuschia Sirois, professeure de psychologie à l'université de Durham, en Grande-Bretagne, dans les colonnes du Washington Post.

Elle explique que cet état d'esprit positif peut être cultivé et renforcé. "Il s'agit d'entraîner son esprit à remarquer les aspects positifs", dit-elle. Penser positivement peut aider les personnes concernées à trouver des solutions. L'espoir peut les inciter à agir et à demander de l'aide si nécessaire. Alors, après avoir constaté l'impact de ses vidéos sur un large public, Trepca a souhaité exploiter concrètement sa nouvelle notoriété et la mettre à profit en soutenant des causes nobles.

Désormais, il travaille avec des organisations à but non lucratif pour les aider à collecter des fonds, recruter des bénévoles et accroître leur visibilité sur les réseaux sociaux. Sa communauté a par exemple récolté 60 000 dollars pour acheter un bus destiné à des enfants en situation de handicap qui "ne disposaient d'aucun moyen de transport", se félicite-t-il. Cette expérience hors du commun lui a également appris une chose : l'origine de son bonheur. Selon lui, elle se trouve dans les liens entretenus avec sa famille. "Si vous avez cette chance, vous faites partie des personnes le plus heureuses au monde", reconnaît Trepca auprès du journal américain.