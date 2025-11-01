Fermées pour cinq mois, les Catacombes de Paris en travaux pour leur restauration

Les Catacombes de Paris se dégradent avec le temps. Le nombre de visiteurs, les infiltrations d'eau et le manque de ventilation abîment ce site archéologique et géologique. Il doit fermer ses portes pendant cinq mois pour travaux.

Il y a toujours du monde à l'entrée. Quand on sort de la station Denfert-Rochereau, à Paris (XIVe arrondissement), on voit toujours une foule devant l'entrée des Catacombes de Paris, mais ce ne sera plus le cas pendant au moins cinq mois. Lundi 3 novembre, le site parisien va fermer ses portes pour "réaliser d'importants travaux de modernisation des installations techniques et améliorer l'expérience de visite", selon un communiqué.

Les Catacombes parisiennes abritent "les restes de plusieurs millions de défunts au sein du plus grand ossuaire souterrain du monde". Cela attire près de 2 000 visiteurs par jour, soit 600 000 par an. Alors, le site "se dégrade lentement au fil du temps et nécessite une politique exigeante en matière de conservation des vestiges et des espaces souterrains".

Les Catacombes se modernisent

Alors, les travaux devraient permettre "d'améliorer les conditions de conservation du site", de "s'adapter à la fréquentation des 2 000 visiteurs quotidiens" et de "renouveler l'expérience de visite". Des casques immersifs devraient être mis en place afin de profiter d'une nouvelle scénographie.

Les travaux doivent aussi lutter contre la dégradation du site, qu'elle soit causée par les visiteurs, l'environnement humide ou le manque de ventilation. Les visiteurs "trop curieux" devraient également être dissuadés de toucher les ossements grâce à des caméras supplémentaires.