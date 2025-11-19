Normandie. La photo d'un calendrier de pompiers fait polémique, la vente est stoppée malgré les excuses

Dans cette ville de l'Eure, les pompiers ont créé la polémique lors de la diffusion de leur calendrier. Malgré de plates excuses, les soldats du feu sont contraints d'en stopper la distribution.

Vous avez peut-être reçu la visite des pompiers ces derniers jours. Comme chaque année, les soldats du feu sonnent aux portes pour rencontrer les citoyens et vendre leurs calendriers pour récolter de l'argent. Une pratique courante dans toute la France et cette fin d'année n'a pas échappé à la règle. Les pompiers sont généralement chaudement accueillis en raison de leur engagement au service des autres.

Mais cette année, les habitants d'une commune normande qui ont acheté le calendrier 2026 ont eu une mauvaise surprise. En effet, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) de l'Eure s'est fendu d'un trait d'humour très malvenu pour certains et qui a surtout créé de l'incompréhension chez les Ebroïciens. Cet épisode a même obligé les soldats du feu à publier un message d'excuses.

À la lecture des premières pages, des premières photos, il n'y a rien d'inhabituel. Les pompiers sont photographiés en action et les mois du calendrier défilent. C'est une fois arrivé au beau milieu du calendrier que certains ont tiqué. On y voit les pompiers de l'Unité de sauvetage d'appui et de recherche (Usar) semblant s'attaquer au marteau-piqueur à la statue du général de Gaulle installée sur la place de l'Hôtel de ville, révèle La Dépêche Évreux.

Problème, cette même statue avait fait l'objet de vandalisme six ans plus tôt. "Si c'est de l'humour, je n'ai pas compris !", regrette un admirateur du général dans les colonnes du journal local. Depuis, la polémique n'a cessé d'enfler. Les pompiers ont arrêté la distribution de leur calendrier, laquelle reprendra lorsqu'une note explicative sera ajoutée sur la page problématique pour dévoiler l'intention de l'image car en effet, celle-ci a du mal à passer.

De leur côté, les pompiers du Sdis 27 ont tenu à réagir pour tenter d'éteindre l'incendie. "Nous sommes désolés que cette photo ait été mal interprétée et ait pu choquer. L'idée était de montrer que les sapeurs-pompiers sculptent un emblème de la République. C'était quelque chose qui se voulait décalé, ironique", assure-t-on. Pourtant, "la photo ne renvoie pas le message que nous voulions faire passer, qui est que les sapeurs-pompiers sont des constructeurs et non des destructeurs. Nous sommes des artisans de la construction de la République", assurent-ils.