Rome : l'accès à la fontaine de Trevi bientôt payant, mais à quel prix ?

La mairie de Rome a décidé de rendre payant l'accès à la célèbre fontaine de Trevi. Ce changement interviendra à partir du mois de février.

La fontaine de Trevi est l'un des lieux les plus célèbres de Rome. Et comme le rapporte le HuffPost, vendredi 19 décembre, l'accès au monument va devenir payant dans les prochaines semaines. C'est le maire de la ville, Roberto Gualtieri, qui a fait cette annonce. Ce changement interviendra à partir du 1er février 2026 du côté de la capitale italienne. Cette mesure devrait rapporter 6,5 millions d'euros chaque année. Les habitants de Rome ne sont pas concernés, ils pourront encore profiter gratuitement de la fontaine de Trevi, où de nombreuses pièces sont lancées quotidiennement. Seuls les touristes devront débourser de l'argent pour en profiter pleinement.

Pour pouvoir se rendre à proximité de la célèbre fontaine romaine, il faudra posséder un billet. Le monument restera néanmoins visible gratuitement. Il faudra cependant être positionné à une certaine distance. "À partir du 1er février, nous introduisons un billet payant pour six sites", a expliqué le maire de Rome. La fontaine de Trevi fait donc partie de la liste. Il vous reste encore un peu de temps pour aller à Rome avant le mois de février...

Quel est le tarif ?

Le prix d'un billet pour profiter au plus près de la fontaine de Trevi sera de deux euros, contre cinq euros pour les autres sites. La villa de Maxence, le musée Napoléonien, le musée Barracco, le musée Carlo Bilotti et le musée Pietro Canonica sont les autres lieux concernés par la mesure. Entre le 1er janvier et le 8 décembre, autour de neuf millions de touristes se sont rendus dans la zone située devant la fontaine de Trevi, construite au XVIIIe siècle. Le monument est notamment devenu très populaire après la sortie du film La Dolce Vita de Federico Fellini au début des années 60.

Le maire de Rome a expliqué les raisons de cette décision. La capitale italienne fait face au phénomène de surtourisme en raison de la forte affluence, de nombreux pickpockets sont aussi présents. L'objectif est donc de lutter contre ces problèmes.