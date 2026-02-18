Des propos homophobes prêtés à Rachida Dati, la ministre réplique et porte plainte

Rachida Dati ferait état d'une conspiration d'un "club des homosexuels" à son encontre, selon les informations d'un journal. La candidate LR à la mairie de Paris dément formellement ces propos.

Une vive polémique juste avant les élections municipales. Selon les informations du Nouvel Obs, Rachida Dati aurait tenu des propos homophobes. C'est en tout cas ce que plusieurs interlocuteurs ont rapporté auprès de l'hebdomadaire. "Le club des homosexuels veut me faire perdre", aurait-elle lancé, tenus pour responsables ou complices d'une "conspiration gay", destinée à lui mettre des bâtons dans les roues avant le scrutin.

Des propos que conteste vivement la candidate LR à la mairie de Paris. Cette dernière a annoncé porter plainte pour diffamation, ce mercredi 18 février 2026 sur son compte X. "Les propos que m'attribue Le Nouvel Obs sont mensongers et honteux. Ça va trop loin ! Que ceux qui colportent ces accusations le fassent à visage découvert, car c'est faux", a lancé l'actuelle ministre de la Culture.

Lorsqu'il retranscrit les propos de Rachida Dati, Le Nouvel Obs assure qu'ils étaient dirigés contre son concurrent Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons à la mairie de Paris, et à Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance et soutien de cette candidature. Ce dernier n'a pas tardé à réagir à moins d'un mois des élections municipales.

"Voilà comment vous parleriez de vos concurrents à la mairie de Paris ?", demande-t-il, toujours sur X. Mais il n'est pas le seul à avoir interpellé Rachida Dati après les révélations de l'hebdomadaire. D'autres candidats à la mairie de Paris lui ont emboîté le pas. "Suggérer qu'un 'club des homosexuels' agirait dans l'ombre pour nuire politiquement aux ambitions personnelles de la ministre de la Culture relève d'un imaginaire complotiste et participe à la banalisation des discours de haine", a réagi dans un communiqué Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, parle elle d'un "nouveau naufrage" sur Instagram.

Rappelons que dans les sondages pour l'Hôtel de Ville, Rachida Dati est créditée de 24% des intentions de vote, derrière le candidat de la gauche unie Emmanuel Grégoire, à 30%. Suit le candidat conduisant la liste Horizons/Renaissance, Pierre-Yves Bournazel, avec 14% des intentions de vote au premier tour. Le scrutin se déroulera les 15 et 22 mars prochains partout en France.