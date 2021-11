Jean Castex malade du Covid : la vidéo qui embarrasse l'exécutif

Positif au Covid-19, Jean Castex est accusé de ne pas appliquer les gestes barrières, alors qu'il répète à l'envi l'importance de leur maintien. Une vidéo le montre au ministère de l'Intérieur, sans masque, lors d'une réception.

[Mise à jour le 23 novembre à 11h16] Contaminé, à l'isolement et sous le feu des critiques. Déclaré positif au Covid-19 lundi 22 novembre 2021, Jean Castex est visé par de nombreux commentaires lui reprochant de ne pas respecter les consignes qu'il enjoint pourtant aux Français d'appliquer, à savoir le maintien des gestes barrières. Le Premier ministre, qui a contracté le coronavirus auprès de l'une de ses filles âgée de 11 ans, s'est affiché en public, à diverses reprises, sans masque, serrant de nombreuses mains à l'occasion de ses divers rendez-vous. Si le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a rappelé que "on est tous humains, il peut y avoir de temps en temps un moment d'inattention, un écart". Clément Beaune fait-il partie des ministres ayant relâché les efforts ? Le secrétaire d'Etat à l'Europe avait diffusé lundi, sur Instagram, une photo de lui, sans masque, aux côtés de Jean Castex, masqué. Une publication supprimée après l'annonce du test positif de Jean Castex.

Jean Castex positif au Covid-19 (Matignon à l'AFP). Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes Clément Beaune supprime de son compte Instagram sa récente photo avec lui pic.twitter.com/pJX2xSA7DX — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) November 22, 2021

Jean Castex sans masque

Le chef du gouvernement a-t-il pris des risques ou fait preuve de ce "relâchement" dont veulent se prémunir les experts et les responsables des autorités de santé ? Si la mission de Jean Castex, qui l'oblige à de nombreux déplacements, de nombreux échanges et rencontres, l'expose, le Premier ministre semble avoir manifesté une certaine souplesse à l'égard des consignes relayées par ses services. Il a notamment été vu, lors d'une réception au ministère de l'Intérieur, prompt à serrer des mains, à discuter en lieu clos avec plusieurs personnes, sans respect de la distanciation sociale convenue. Un rendez-vous où le pass sanitaire était exigé. Un journaliste de La Voix du Nord a notamment mis en ligne des images du chef du gouvernement qui pourraient donner du grain à moudre à ses détracteurs :

Soirée 100% chti ce mardi soir au ministère de l@Interieur_Gouv où @GDarmanin avait invité les élus des Hauts-de-France, à loccasion du congrès des maires. Gros succès pour linvité surprise @JeanCASTEX! pic.twitter.com/nAvcvmlVcn — Julien Lécuyer (@JLcuyer) November 16, 2021

Le 9 novembre, Emmanuel Macron avait appelé à la vigilance lors de son dernier discours solennel depuis l'Elysée. "Tous les assouplissements un moment envisagés seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L'application des gestes barrière qui protègent autant contre le Covid-19 que contre les maladies contagieuses de l'hiver, doit aussi faire l'objet d'une attention accrue. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre", avait-il déclaré.

Jean Castex a été déclaré positif au Covid-19 lundi 22 novembre 2021. Quelques heures auparavant, le Premier ministre avait été annoncé comme cas contact, après que l'une de ses filles de 11 ans a contracté le virus.

Jean Castex était-il vacciné contre le Covid-19 ?

Depuis le début de la pandémie, jamais le chef du gouvernement n'avait été positif au coronavirus. Il avait par ailleurs reçu deux doses de vaccin Astrazeneca : la première le 19 mars dernier, suivie d'une seconde injection le 18 juin.

Quel est l'état de santé de Jean Castex ?

Après l'annonce de son dépistage positif au Covid-19, Matignon a donné quelques éléments sur l'état de santé de Jean Castex. Le Premier ministre n'a pas contracté une forme grave de la maladie et, selon son entourage, ne souffre que de "légers symptômes, dont une "légère toux". Il restera à l'isolement pendant 10 jours.

Comme le protocole le veut, les "cas contacts" de Jean Castex ont rapidement été identifiés en vue d'une mise à l'isolement et d'un dépistage. Une dizaine de personnes a été listée, toutes présentes lors d'un déplacement du chef du gouvernement à Bruxelles, lundi matin. Plusieurs ministres sont concernés : Florence Parly (Armées), Gérald Darmanin (Intérieur), Eric Dupond-Moretti (Justice), Roselyne Bachelot (Culture), Clément Beaune (secrétaire d'Etat à l'Europe). Par ailleurs, le Premier ministre avait croisé la route de Roxana Maracineanu (Sports), Alain Griset (PME), Marc Presneau (Relations avec le Parlement), Geneviève Darrieussecq (secrétaire d'Etat aux Armées) et Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d'Etat chargé du Tourisme). Selon les premiers dépistages, Gérald Darmanin, Roxana Maracineanu, Jean-Baptiste Lemoyne et Clément Beaune ont d'ores et déjà été déclarés négatifs.

Par ailleurs, Nicolas Lerner, directeur général de la Sécurité intérieure, Bernard Emie, celui de la Sécurité extérieure, Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste et Laurent Nunez, Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, étaient dans la délégation.

Au cours de ce déplacement, Jean Castex a croisé la route d'Alexander De Croo, Premier ministre belge, de Sophie Wilmès (ministre des Affaires étrangères), Ludivine Dedonder (Défense), Annelies Verlinder (Intérieur) et de Vincent Van Quickenborne (Justice), tous placés en quarantaine et soumis à un test PCR.

Par ailleurs, RMC ajoute que Jean Castex était venu, samedi soir, féliciter le XV de France après sa probante victoire contre la Nouvelle-Zélande au stade de France (40-25). Le Premier ministre a salué les joueurs dans les vestiaires. Seront-ils également concernés par une mesure d'isolement et un dépistage ? De son côté, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a assisté au match aux côtés du locataire de Matignon. Il est, lui, cas contact.

Emmanuel Macron a-t-il lui aussi été touché par le Covid-19 ?

Emmanuel Macron n'a pas été considéré comme cas contact de Jean Castex. Il n'a pas rencontré son Premier ministre dans les 48 heures qui ont précédé son dépistage positif. Ainsi, le président de la République n'est pas concerné par une quelconque mesure d'isolement et n'est donc pas touché par le Covid-19. Le chef de l'Etat l'avait en revanche contracté en décembre 2020.