Résultat de Florian Philippot aux régionales : quel score dans le Grand-Est ?

Ancien membre du Rassemblement national, Florian Philippot fait depuis cavalier seul et mène la liste "Liberté" dans le Grand Est. Il vise un résultat au premier tour lui permettant d'accéder au second tour des régionales.

Ancien numéro 2 du Front National, Florian Philippot est candidat pour la présidence de la région Grand Est avec sa liste "Liberté". Parti s'émanciper en 2017 pour fonder les Patriotes, le candidat présente un vrai programme souverainiste pour la région. Pour rappel, lors des élections régionales de 2015, Florian Philippot avait terminé à la deuxième place avec 36% des voix dans une triangulaire remportée par le candidat LR Philippe Richer. Le score de Florian Philippot sera dévoilé sur cette page ce soir autour de 20h.

Quel résultat aux régionales ?

En 2021, la donne est bien différente puisque le leader des Patriotes n'a été crédité que de 9% des intentions de vote par le tout dernier sondage Ipsos pour France 3 et France Bleu publié ce 9 juin. Si les électeurs ne font pas mentir les sondages, Florian Philippot n'atteindrait pas les 10% et serait donc exclu dès le premier tour. Un score qui n'entachait pas pour autant le moral de l'ancien candidat FN durant la campagne. "Il semble y avoir une dynamique. Nous avions un sondage à 4 % il y a deux mois, à 6 % la semaine dernière. C'est de bon augure !". "Jusqu'à l'année dernière, nous n'avions pas d'identité propre aux yeux des gens qui nous percevaient comme un petit RN. Aujourd'hui, nous avons construit quelque chose", espérait le candidat.

Qui est Florian Philippot ?

Florian Philippot est né le 24 octobre 1981 à Croix. Après avoir fait ses études scolaire à Lille, il monte à Paris pour intégrer le lycée Louis-Le-Grand et poursuit ses études à HEC. Il travaillera pour le compte d'acteurs de la distribution comme 3 Suisses en France, Groupe Louis Delhaize en Belgique et occupera aussi un poste ans l'entreprise de sondages politiques TNS Sofres. En 2007, il intègre l'ENA et adhère au Front national en 2011. Toujours en 2011, il devient le directeur stratégique de campagne de Marine Le Pen et porte-parole du rassemblement Bleu marine en 2012, ainsi que vice-président du Front national. Lors des élections législatives de juin 2012, le candidat FN est battu dans la sixième circonscription de la Moselle et échoue également lorsqu'il est candidat en 2017. En 2019, il s'émancipe du Rassemblement national en fondant son propre partir des "Patriotes" et se présente en tête de liste pour les élections régionales dans le Grand-Est.