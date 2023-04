Donald Trump : une comparution et des manifestations redoutées, en direct

TRUMP. Donald Trump est attendu au tribunal, à New-York, ce mardi 4 avril, pour sa mise en accusation dans l'affaire qui l'oppose à Stormy Daniels. Alors que les risques encourus par l'ex chef d'Etat doivent être précisés, des manifestants pro et anti-Trump pourraient se réunir devant le tribunal.

Sommaire Donald Trump au tribunal en direct

Donald Trump inculpé

Donald Trump en prison ?

Candidature de Donald Trump à la présidentielle 2024

L'affaire entre Donald Trump et Stormy Daniels L'essentiel Donald Trump doit se présenter devant la justice américaine ce mardi 4 avril 2023 à New-York. Il doit arriver au tribunal à 14h15 (20h15 à Paris).

Le milliardaire est le premier ancien président des Etats-Unis à comparaitre devant un tribunal et surtout le premier à être inculpé dans une affaire pénale.

Donald Trump est accusé d'avoir enfreint les lois électorales en payant Stormy Daniels avec 130 000 dollars issus de ses fonds de campagne en 2016. L'argent aurait servi à acheter le silence l'actrice de films X sur une supposée relation extraconjugale.

Ce mardi, les charges retenues contre Donald Trump doivent être précisées ainsi que les peines encourues par le Républicain qu'il s'agisse d'un passage en prison ou des conséquences sur sa candidature à l'élection présidentielle 2024.

Des manifestants pro et anti-Trump se sont regroupés devant le tribunal à New-York pour soutenir l'ancien chef d'Etat ou pour encourager sa condamnation. La police locale redoutent des débordements à l'arrivée de Donald Trump.

En direct

16:48 - Qu'est-il reproché à Trump ? Retour sur l'affaire Stormy Daniels Plusieurs procédures en lien, de près ou de loin, avec Donald Trump sont en cours. Mais la comparution du Républicain au tribunal ce mardi est en lien avec une affaire précise, celle qui l'oppose à l'actrice de films X Stormy Daniels. L'homme est accusé d'avoir payé l'actrice en parallèle de sa campagne présidentielle de 2016 pour taire une supposée relation sexuelle, mais c'est moins l'accord que l'argent utilisé pour le conclure qui pose problème. L'ex chef d'Etat aurait utilisé des fonds de sa campagne électorale pour procéder au paiement tout en déguisant la transaction en "frais juridiques", ce qui contrevient aux lois électorales. Stormy Daniels : que s'est-il vraiment passé avec Donald Trump ? STORMY DANIELS. Une relation sexuelle est au cœur de l'affaire entre l'actrice X Stormy Daniels et l'ex-président américain. Que sait-on de l'affaire ? 16:32 - Donald Trump demande le transfert de l'affaire dans un autre Etat Le traitement de l'affaire Stormy Daniels à New-York n'est pas du goût de Donald Trump qui a demandé à ce que les procédures soient transférées dans une autre juridiction, celle de Staten Island dans un message publié sur son réseau social Truth. Le mis en cause a dénoncé la tenue de l'audience dans un "lieu très inéquitable, avec certaines régions qui ont voté à seulement 1% pour les Républicains". Staten Island, lieu plus favorable aux Républicains, serait un endroit plus juste pour statuer sur son cas selon le candidat à la présidentielle de 2024. 16:20 - Donald Trump va-t-il aller en prison ? Donald Trump ne devrait pas passer une seule minute en détention. Après avoir plaidé coupable, l'ancien président des Etats-Unis devrait ressortir libre de sa comparution en attendant les prochaines audiences et un procès. Mais cette liberté devrait être conditionnée au paiement d'une caution fixée par le juge à l'issue de l'audience. En ce qui concerne une peine de prison à laquelle Donald Trump pourrait être condamné après un procès, il est difficile de s'avancer car cela dépendra des charges retenues. Mais l'hypothèse reste peu probable puisqu'il s'agit d'une première condamnation à une "infraction criminelle non violente de faible ampleur". 16:09 - Des débordements redoutés en marge de la comparution de Trump 55 000 des membres des forces de l'ordre ont été placés "en alerte" a fait savoir la cheffe de la police de New York, Keechant Sewell, hier en point presse. Des mesures de précaution prises en amont de la venue de Donald Trump par crainte de possibles débordements. Le maire de New-York et ancien policier Eric Adams a d'ailleurs évoqué cette hypothèse et a appelé à la maitrise de soi "au moment où des fauteurs de troubles pourraient venir". 15:58 - Des manifestants pro et anti-Trump attendus ? L'arrivée de Donald Trump au tribunal devrait se faire sous les yeux et les réactions de manifestants, qu'ils soient de soutiens ou des opposants. Hier déjà, des petits groupes de militants se sont réunis avec des pancartes au pied de la Trump Tower à Manhattan pour dénoncer l'inculpation du Républicain et le soutenir. Ceux-là pourraient se rendre au tribunal d'ici quelques heures. New-York est toutefois un état majoritairement démocrate au vu des résultats de la présidentielle 2020 et ceux des midterms 2022, les opposants au milliardaire pourraient donc être plus nombreux. 15:45 - Deux discours prévus par Donald Trump ? Donald Trump ne sera pas pas un simple spectateur de sa mise en accusation. L'ancien président des Etats-Unis a prévu de prendre la parole en marge de son audience et il pourrait même s'exprimer deux fois dans la journée selon Chris Kise, un de ses avocats. Un discours attendu en fin de journée, vers 20h15 à Mar-a-Lago, en Floride, à son retour de la comparution (soit 2h15 du matin en France) était déjà annoncé. Mais Donald Trump pourrait aussi prendre la parole devant le tribunal pénal de Manhattan avant ou après son audience. "Le président est résilient, optimiste et plus déterminé que jamais à combattre les moteurs de l'injustice", a ajouté l'avocat auprès de CNN. 15:43 - Les abords du tribunal de Manhattan encore calme Le calme est encore de mise devant le tribunal pénal de Manhattan ce mardi mais il n'est que 9h43 sur place et Donald Trump n'est pas attendu avant 14 heures pour sa comparution. Les manifestants ont donc encore le temps de venir soutenir ou protester contre l'inculpation du magnat de l'immobilier. La police est tout de même sur ses gardes et "les rues entourant le bâtiment du tribunal ont été fermées à la circulation régulière, avec plusieurs hélicoptères de la police qui tournaient au-dessus" rapporte le Washington Post. La presse aussi est déjà réunie en nombre. 15:29 - Une inculpation avant un procès ? Un procès est inévitable si Donald Trump plaide non coupable ce mardi, mais il n'aura pas lieu tout de suite. Il pourra même s'écouler plusieurs mois avant l'audience car avant l'ouverture des audiences préalables sont nécessaires et surtout les avocats de l'ancien locataire de la Maison Blanche dont Joe Tacopina a promis de déposer plusieurs recours à l'inculpation de Trump. Dans les colonnes du Parisien, la politiste spécialiste des Etats-Unis Nicole Bacharan ajoute que "les avocats [de Donald Trump] vont soulever chaque point de procédure" ce qui aurai pour effet de retarder encore le procès. 15:14 - Donald Trump va plaider non coupable Aucune surprise n'est attendue en ce qui concerne la défense de Donald Trump : l'homme va plaider non coupable. L'avocat Susan Necheles l'a confirmé auprès de Reuters sans commenter davantage la comparution du milliardaire devant le tribunal. 15:05 - Donald Trump détendu avant sa comparution "Il est de bonne humeur. Honnêtement, il est comme d'habitude". C'est dans ces termes que l'une des avocates de Donald Trump, Alina Habba, a décrit le milliardaire à quelques heures de sa comparution à New-York au micro de Fox News. "Il est prêt à entrer en jeu et à faire ce qu'il a à faire" a-t-elle ajoute se montrant confiante sur l'affaire et soutenant que son client "n'a rien fait de mal". 14:57 - La mise en accusation de Donald Trump sera-t-elle filmée ? C'était une demande des médias : la diffusion en direct de la comparution de Donald Trump. Le juge par intérim de la Cour suprême de New York, Juan Merchan, a toutefois refusé la requête qui était "compréhensible" mais répondait à des "intérêts concurrents" entre besoin d'information et impartialité de la justice, selon les informations de CNN. Le magistrat a reconnu que la comparution de Donald Trump est "une question d'une importance monumentale" rappelant que "jamais dans l'histoire des États-Unis un président en exercice ou sortant n'a été inculpé d'accusations criminelles. La mise en accusation de M. Trump a suscité un intérêt public et une attention médiatique sans précédent". 14:44 - Donald Trump va-t-il être menotté ? Les chances de voir Donald Trump se rendre au tribunal les poignets entravés par des menottes sont très minces. Du fait de son statut d'ancien chef de l'Etat, le milliardaire ne sera pas menotté, mais bien accompagné d'agents fédéraux. En revanche, les médias américains s'accordent à penser que l'homme politique se soumettra à la "perpetrator walk", cette marche pendant laquelle le mis en cause d'un crime se rend au tribunal entouré d'agents de police sous les flash de la presse. Rien n'est encore garanti, mais l'un des avocats de Donald Trump, Joe Tacopina, a indiqué s'attendre "à ce qu'ils essaient de tirer le maximum possible de publicité de tout cela" selon des propos rapportés par La Dépêche. 14:36 - Comment va se dérouler la mise en accusation de Donald Trump ? L'audience devrait être rapide et doit simplement officialiser l'inculpation de Donald Trump dans l'affaire qui l'oppose à l'actrice de films X Stormy Daniels. L'homme arrivera au tribunal, sans doute escorté par la police, et devra décliner son identité devant le juge (nom, âge, profession) avant de se soumettre à un relevé d'empreintes et, peut-être, à une prise de photos. Les accusations et les charges précises retenues contre lui seront lues et Donald Trump plaidera ensuite non coupable selon ses avocats auprès de Reuters et sortir libre après s'être acquitté d'une caution fixée par le juge. 14:29 - La comparution de Donald Trump : une journée historique aux Etats-Unis La situation est inédite. Pour la première fois de l'histoire des Etats-Unis, un ancien président va comparaitre devant la justice. Donald Trump est attendu au tribunal à New-York ce mardi 4 avril. Son arrivée est prévue pour 14h15 (20h15 heure françaises) et l'audience de sa mise en accusation pourrait durer une petite heure. De nombreux manifestants, soutiens ou opposants à Donald Trump sont également attendues devant le tribunal.

En savoir plus

Arrivé la veille à New-York, Donald Trump est attendu à partir de 14h15 (20h15 heure de Paris) au tribunal de Manhattan, ce mardi 4 avril. Le milliardaire se rend volontairement à l'audience de sa mise en accusation et devrait répondre, à quelques ajustements près, à la procédure habituelle à laquelle les mis en cause sont soumis. Toutefois, si c'est normalement menottées que les personnes inculpées au pénal apparaissent devant le tribunal, le milliardaire ne devrait pas être entravés par des liens ce mardi, du fait de son statut d'ancien président des Etats-Unis. La prise de photo est elle aussi encore sujette à discussion car les autorités craignant des fuites des clichés d'après les informations de CNN. Pour le reste, Donal Trump devra décliner son identité et sa profession et se soumettre à un relevé d'empreintes.

Après la lecture de sa mise en accusation et le détail des charges retenues contre lui, Donald Trump devrait plaider non coupable à en croire son avocate Susan Necheles à Reuters. Une décision qui va entrainer l'ouverture d'un procès et une longue série de procédures. D'après la politologue spécialiste des Etats-Unis interrogé par Le Parisien, Nicole Bacharan, le procès "va durer des moirs" car "les avocats [de Donald Trump] vont soulever chaque point de procédure". A tel point que les audiences pourraient n'avoir lieu qu'en 2024. Reste que l'audience préliminaire devra, elle, être fixée prochainement à l'issue de la comparution de Donald Trump. L'homme de 76 ans devrait d'ailleurs sortir libre du tribunal ce mardi.

Cette affaire peut-elle envoyer Donald Trump en prison ? Difficile à dire, car la réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs. Il faut d'abord connaître les accusations exactes et donc les charges retenues contre l'ancien président américain, lesquelles doivent être rendues publiques mardi 4 avril. D'après le Washington Post, le procureur de New-York Alvin Bragg envisagerait des "accusations de falsification de documents commerciaux dans la perpétration d'un autre crime, peut-être une violation du financement de la campagne". Ce crime est passible d'une peine maximale de quatre ans de prison.

Les accusations portées contre Donald Trump comme les peines encourues peuvent toutefois être revues à la baisse. Le milliardaire n'ayant pas de casier judiciaire, il est peu probable qu'il soit condamné à une longue peine de prison, en particulier pour une "infraction criminelle non violente de faible ampleur".

Le passage en prison de Donald Trump est donc loin d'être garanti. La condamnation de l'ancien président américain, elle-même, n'est pas certaine. Le patron de la Trump Organization est d'ores et déjà certain de ne pas aller en prison pendant la durée du procès. Selon des experts cités par Le Monde lors de la première comparution, le juge devrait décider du montant de la caution et d'une remise une liberté et le milliardaire pourrait s'acquitter de cette somme.

L'inculpation de Donald Trump arrive à seulement quelques mois de la campagne présidentielle 2024, mais elle ne sera pas un frein aux ambitions politiques du milliardaire. L'article 2 de la Constitution américaine qui prévoit les conditions d'éligibilité du président des Etats-Unis ne fait pas mention de l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Cette inculpation, la tenue d'un procès et même une condamnation à une peine de prison n'empêcheront donc pas Donald Trump d'être candidat à l'élection en 2024. Il serait toutefois, le premier ancien chef d'Etat dans cette situation.

Parmi les procédures menées contre Donald Trump, une seule pourrait être un obstacle à sa candidature : l'enquête fédérale sur l'insurrection du 6 janvier 2021 plus connue comme l'assaut du Capitole dans lequel l'ancien chef d'Etat aurait joué un rôle. Etre responsable ou avoir participé à une rébellion contre les Etats-Unis est bien un critère d'inégalité à la présidence américaine. Si après une enquête parlementaire la commission de la Chambre des représentants à retenu quatre motifs de poursuite dont une "incitation à l'insurrection", aucune charge n'a encore été retenue contre le milliardaire. Il faudrait également que l'enquête aboutisse à l'inculpation de Donald Trump et que les poursuites et les procès interviennent avant 2024 et l'élection présidentielle pour remettre la candidature du Républicain en question.

Une inculpation, avantage ou inconvénient pour la candidature de Trump ?

Si sa candidature est encore possible malgré l'inculpation et un éventuel procès, Donald Trump aura-t-il encore des chances de gagner en 2024 ? Les conseillers et proches de Républicain sont partagés sur ce point. Certains jugent que cette affaire très médiatique replace le magnat de l'immobilier au centre de l'attention, ce n'est d'ailleurs pas le premier, ni le plus gros scandale auquel l'homme de 76 ans est mêlé. Les multiples réactions observées du côté républicain montrent aussi le poids de Donald Trump dans ce camp politique. Même son rival, candidat et favori présumé pour une primaire républicaine, le gouverneur de Floride Ron DeSantis l'a soutenu face à la justice. Toutes ces déclarations confèrent une position d'homme presque intouchable à Donald Trump et pourraient pousser les électeurs républicains vers lui lors du scrutin. Mais la mise en accusation et la tenue d'un procès couterait cher au candidat, or ses conseillers ont reconnu qu'il serait difficile d'organiser une campagne électorale en parallèle d'un procès pénal qui sera, à coup sûr, lui aussi très médiatisé, d'après le journal de la capitale américaine.

Si Donald Trump est accusé d'avoir payé 130 000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur une hypothétique liaison extraconjugale, c'est plus la dissimulation de ce paiement qui s'apparente à un délit ou un crime pour le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Donald Trump aurait demandé à son avocat Michaël Cohen de procéder au paiement par chèque durant la campagne présidentielle de 2016 et l'aurait remboursé après son élection au titre de frais juridiques dans les comptes de campagne. Me Cohen a lui-même avoué les faits et plaidé coupable de violation des lois sur le financement électoral en 2018. Il est le témoin principal dans cette affaire.