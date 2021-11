Nicolas Hulot : des accusations de viol "mensongères", de quoi s'agit-il ?

HULOT. Cinq femmes accusent Nicolas Hulot de viol et harcèlement dans une enquête de l'émission "Envoyé spécial" diffusée jeudi 25 novembre 2021. L'ancien ministre s'est déjà défendu.

[Mise à jour mercredi 24 novembre à 13h22] "À partir de demain, tout va s'enflammer et le lynchage commencera". Nicolas Hulot a préféré prendre les devants. Mercredi 24 novembre 2021, l'ancien ministre de la Transition écologique a pris la parole sur BFM TV pour se défendre des accusations dont il fait l'objet dans une enquête à venir de l'émission "Envoyé spécial", diffusée jeudi soir sur France 2. Selon les premiers éléments, cinq femmes accusent la figure de l'écologie de viol et harcèlement. Ce que réfute catégoriquement le mis en cause, estimant que "depuis quatre ans, je subis comme d'autres le poison de ce que j'appelle la rumeur. Être innocent ne permet pas de dormir tranquille". En février 2018, une plainte déposée à son encontre en 2008 pour des faits présumés similaires en 1997 et classée sans suite avait été dévoilée.

L'ex-animateur vedette a ainsi annoncé quitter "définitivement la vie publique". Et d'ajouter : "À partir de maintenant, je vis pour mes amis, ma famille, je quitte mon engagement et je ne m'exprimerai plus. Je ne fuis pas, j'ai juste la nausée. Je ne souhaite à personne de vivre ce cauchemar, je ne me reconnais plus dans cette société, ses codes et ses méthodes".

Que sait-on des accusations de viol contre Nicolas Hulot ?

Selon ses dires sur le plateau de la chaîne d'info en continu, Nicolas Hulot est mis en cause par cinq femmes qui l'accusent de harcèlement et de viol. L'écologiste a explique que "la plus grave de ces accusations [...] remonte à 1989, c'est-à-dire à 32 ans", sans préciser davantage d'éléments. Les connaît-ils lui-même ? "L'émission dans laquelle je serai mis en cause m'a distillé au compte-goutte les informations à la condition que j'accepte d'aller répondre à ces accusations dans leur propre émission". Ce qu'il a refusé.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien membre du gouvernement est mis en cause dans une telle affaire. En février 2018, une enquête du magazine L'Ebdo dévoilait qu'une plainte avait été déposée à son encontre par Pascale Mitterrand, petite-fille de l'ex-président François Mitterrand. Elle l'accusait de violences sexuelles et harcèlement pour des faits datant de l'été 1997. La plainte, déposée en 2008, avait été classée sans suite.

Que contient le reportage d'Envoyé Spécial sur Nicolas Hulot ?

Aucun élément sur le contenu du reportage d'Envoyé spécial n'a fuité. "C'est le secret le mieux gardé de France Télévisions", assure la direction au Parisien. Sollicité par l'émission, Nicolas Hulot a expliqué avoir "appris par cette émission qu'ils auraient obtenu, je dirais peut-être même arraché, des témoignages qui me mettent gravement en cause". Cinq femmes l'accuseraient. Le travail d'enquête aurait duré quatre ans et ne contient pas la réponse du mis en cause, qui n'a pas souhaité commenter les accusations, jugeant sur BFM TV que "la justice et la vérité ne peuvent pas jaillir sur un plateau de télévision".

France TV est resté très discret sur le reportage. En effet, les divers programmes TV, tout comme le site de Francetvinfo lui-même, ne font, pour l'heure, simplement mention que de deux reportages consacrés à la famine climatique à Madagascar et à la hausse des prix de l'énergie avec des familles qui ne parviennent pas à se chauffer. Un troisième thème devrait donc rapidement être ajouté.

Qui est Pascale Mitterrand, la femme qui accusait Nicolas Hulot de viol en 2018 ?

En février 2018, le mandat de Nicolas Hulot au ministère de l'Ecologie a été marqué par une affaire de harcèlement sexuel. L'écologiste a fait l'objet d'une enquête du magazine l'Ebdo, dont la publication a cessé depuis, pour deux affaires présumées. La première concernerait des accusations de harcèlement sexuel subi par une ancienne collaboratrice de la Fondation Hulot. Au micro de BFMTV le 8 février 2018, Nicolas Hulot avait nié purement et simplement avoir fait l'objet d'une quelconque plainte. "La réponse est non, et je le dis avec d'autant plus de force que la personne en question, qui est parfaitement identifiée, avec laquelle je suis en contact, vous dira la même chose", avait-il martelé face à Jean-Jacques Bourdin. Et quand son intervieweur avait évoqué un "accord de confidentialité", voire une "transaction financière", pour acheter le silence de la plaignante, Nicolas Hulot s'était insurgé, demandant à ce qu'on lui amène le "chèque" comme preuve. L'ancienne collaboratrice de Nicolas Hulot serait aujourd'hui salariée à l'Assemblée nationale, ce qui alimente les théories d'un échange de bons procédés pour étouffer l'affaire.

Nicolas Hulot avait en revanche reconnu avoir fait l'objet de poursuites, en 2008, par une autre femme, une jeune femme de 20 ans, pour des faits présumés remontant à 1998. L'ancien ministre a d'abord voulu écarter tout soupçon sur l'âge de la plaignante : au moment des faits présumés, elle n'était pas mineure selon lui, alors qu'elle était d'abord présenté comme une jeune femme de 17 ans. Puis Nicolas Hulot a indiqué avoir été entendu, à sa demande, par les gendarmes en charge de l'affaire en 2008 et que celle-ci a été classée sans suite. "Elle a été classée sans suite parce que non seulement l'affaire avait été prescrite", a-t-il indiqué, mais parce que "les enquêteurs ont considéré que rien ne permettait de poursuivre". "C'est vrai qu'il y a eu cette plainte mais la justice est passée, il faut en tenir compte", a-t-il conclu. L'identité de la plaignante avait été dévoilée : il s'agissait de Pascale Mitterrand, petite-fille de François Mitterrand, alors photographe pour l'agence Sipa, qui avait déposé plainte pour "un fait de viol".

Biographie de Nicolas Hulot

Fervent défenseur de l'écologie, Nicolas Hulot est né le 30 avril 1955 à Lille. Dès son enfance, il aime déjà beaucoup les voyages et la photographie. Après quelques petits boulots, Nicolas Hulot réalise ses premiers photoreportages à l'agence SIPA, un premier travail qui lui permet de faire le tour du monde. De par son métier, le photographe s'intéresse tout naturellement à l'univers des médias. Nicolas Hulot démarre ainsi une carrière de journaliste sur les ondes de France Inter. Il fait ensuite ses premiers pas sur le petit écran, en 1980, dans une émission pour enfants, intitulée " Les visiteurs du mercredi ".

En 1987, il lance sur TF1 " Ushuaïa, le magazine de l'extrême ", une émission qui va devenir un véritable succès et le propulser au sommet. De ce programme découleront une nouvelle chaîne, ainsi qu'un mensuel en kiosque. En parallèle à son émission sur la nature devenue culte, Nicolas Hulot présente en 1996 "Opération Ovakango" sur la même chaîne. A côté de sa carrière d'animateur, le journaliste publie plusieurs livres axés sur la nature, l'écologie, à l'instar de " Graines de possibles " ou " Le syndrôme du Titanic ".

Ancien membre d'Europe Écologie-Les Verts, la protection de l'environnement et la sensibilisation du grand public sur les questions écologiques sont au centre de ses aspérités. En 1990, il crée la "Fondation Ushuaïa" qui devient, en janvier 1995, la "Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme" puis en 2011, la "Fondation pour la nature et l'homme".

Il songe à se présenter à l'élection présidentielle de 2007 afin que les questions relatives à la protection de l'environnement soient véritablement prises en compte. Il se retire finalement après la signature du Pacte écologique par un grand nombre de candidats des différents partis. En avril 2011, il se déclare candidat à la présidentielle de 2012 et dans cette démarche s'inscrit à la primaire présidentielle écologiste en 2011. Il est battu par Eva Joly qui atteint 49,75 % des voix.

En 2015, il devient "envoyé spécial pour la protection de la planète" ce qui inclus la préparation de la 21ème conférence sur le climat (COP21). Dans ce cadre, il lance le "Sommet des Consciences". La conférence rassemble une quarantaine de personnalités du monde entier afin de répondre à la question "The climate, why do I care ?" soit "Le climat, pourquoi je m'en soucie ?" En janvier 2016, il quitte son poste d'envoyé spécial.

A plusieurs reprises, Nicolas Hulot a refusé d'être ministre de l'Ecologie, pourtant proposé par Jeacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour Emmanuel Macron, en revanche, il prend le portefeuille de la Transition écologique et solidaire en 2017. Un poste qu'il quitte en août 2018, quelques mois après la révélation d'une première affaire d'agression sexuelle présumée, classée sans suite.

Côté vie privée, Nicolas Hulot est marié depuis 2002 à Florence Lasserre, la mère de deux de ses trois enfants, Nelson et Titouan. C'est en janvier 1996 que l'animateur d'Ushuaïa rencontre, à Chamonix, cette férue de ski ayant vécu trente ans au pied du Mont Blanc. Il vient alors tout juste de se séparer d'Isabelle Patissier, double championne du monde d'escalade, avec laquelle son mariage capotera entre 1993 et 1996. Auparavant, il avait vécu avec Dominique Cantien, directrice des variétés à TF1 de 1986 à 1992. Une histoire qui se terminera "de manière explosive" raconte aussi sa biographie. Après avoir vécu en Corse, le couple qu'il forme toujours avec Florence Lasserre s'est installé à Saint-Lunaire, en Bretagne, où cette dernière sera adjointe au maire.