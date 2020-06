Rachida Dati : mission impossible à Paris ? Que disent les sondages ?

Arrivée seconde au premier tour des municipales, Rachida Dati fait désormais face à l'alliance d'Anne Hidalgo et des écologistes... La conquête de la mairie de Paris pour la tête de liste LR s'annonce très délicate.

[Mis à jour le 10 juin 2020 à 15h57] A mesure qu'Anne Hidalgo renforce son statut de favorite du second tour des municipales à Paris, les chances de Rachida Dati de s'emparer de l'Hôtel de ville s'amenuisent fatalement. La déception du premier tour - la tête de liste Les Républicains était arrivée seconde malgré les sondages de l'époque qui la prédisait vainqueure - s'accompagne désormais de l'alliance entre la maire sortante et la liste EELV conduite par David Belliard. A eux deux, ils rassemblent environ 40% des suffrages du premier tour, contre seulement 22,72% pour Rachida Dati, qui mène la bataille du second tour seule.

Ce constat posé, ce ne sont pas les sondages qui vont venir donner de l'espoir aux soutiens de la candidate de droite, maire sortante du 7e arrondissement de la capitale. Une consultation menée par Ifop-Fiducial et parue ce dimanche dans Le JDD prédit la victoire d'Hidalgo avec 44% des voix, loin devant Dati qui arriverait deuxième avec 33%. Ce sondage a été réalisé trois semaines avant le scrutin du 28 juin et rend compte des intentions de vote de 974 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris, interrogées entre le 2 et le 5 juin.

Quel est le programme de Rachida Dati ?

Pour convaincre les électeurs, la candidate LR s'est notamment concentrée sur le sujet des transports, dans une interview donnée à 20 Minutes. "Il y a eu une politique anti-voitures mais pas de politique globale de mobilité. Vélib' a été supprimé, pour finalement revenir. Autolib a été un fiasco financier et de mobilité", s'est-elle agacée, avant de formuler quelques pistes : "Je veux revoir toutes les formes de mobilité en faisant un schéma global et cohérent. Il faut encadrer les véhicules en free-floating car c'est l'anarchie, dangereux, et il y a eu des blessés. Certains veulent réduire le nombre d'acteurs mais il fallait y penser avant. Il faut peut-être aussi réduire le nombre de trottinettes".

Quelles sont les propositions de Rachida Dati en matière d'écologie ? "A Paris, ces dernières années auront été celles de l'écologie dogmatique, idéologique, punitive", tance l'ex-garde des Sceaux (2007-2009) dans une tribune pour le journal L'Opinion, dans laquelle elle ajoute : "La vie urbaine est dure. Elle est fatigante, stressante, et soumise à une pollution à la fois atmosphérique, sonore et visuelle. Et ces dernières années, qu'a fait la municipalité ? Elle n'a cessé de rajouter de nouvelles contraintes. [...] Certains sont écologistes sur la photo, d'autres agissent". Quid des propositions concrètes ? Dans le Journal du Dimanche, Rachida Dati a assuré qu'elle allait équiper "les bâtiments accueillant un public fragile" de "capteurs de pollution" et de "purificateurs d'air".