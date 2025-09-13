Notation Fitch : la France dégradée à A+, qu'est-ce que cela signifie ?

L'agence de notation de la dette souveraine de la France a rendu son avis vendredi 13 septembre. La note est passée de AA- à A+ à cause de la dégradation des comptes publics et de l'instabilité du pays.

L'agence de notation Fitch a dégradé la note souveraine de la France de AA- à A+, ce vendredi 13 septembre. Elle dit avoir ainsi sanctionné l'état des finances publiques et la crise politique persistante depuis la dissolution de 2024. Mais qu'est-ce que cette dégradation signifie exactement ?

Pour mieux le comprendre, il est important de cerner ce qu'est l'agence Fitch. Elle est l'une des trois principales agences de notation dans le monde. En réalité, il en existe plus de 150, rapporte le média RTL sur son site internet. Parmi elles, trois se partagent 97 % du marché : Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Les agences travaillent à titre gratuit pour évaluer les États. Leurs revenus proviennent de leurs clients comme les entreprises, les banques, les assurances ou même les collectivités locales.

Quelles répercussions pour le pays ?

La dernière fois que l'agence Fitch avait donné une note à la France, c'était en mars dernier. Elle exigeait alors "un plan crédible d'assainissement budgétaire", condition pour que la note de la dette souveraine ne soit pas abaissée. Ce vendredi, elle a donc décidé de dégrader la note de la France.

En dégradant la note de la France, l'agence Fitch témoigne de la situation économique du pays en fonction notamment de plusieurs critères. L'agence prend en compte le niveau d'endettement, la gestion des comptes publics, la capacité à voter un budget… entre autres. L'objectif des agences est de mesurer les risques pour ceux qui vont acheter la dette d'un pays. Et plus la dette est mauvaise, plus les taux d'intérêt sur la dette augmentent.

Et nos voisins européens ?

Le fameux triple A est assez rare dans la zone euro, comme l'indique le média LCI sur son site internet. Trois pays sont particulièrement mis en avant par l'agence de notation Fitch : l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg qui détiennent la meilleure note possible. En fin du classement européen, on retrouve la Grèce avec BBB- et l'Italie avec BBB.

La France a désormais un A+. Elle se retrouve donc derrière l'Irlande, la Finlande ou encore l'Autriche. De plus, elle a la même note que la Belgique ou encore l'Estonie. Avec un déficit public à 5,8 % du PIB en 2024, la France détient donc le déficit le plus élevé de la zone euro. À titre de comparaison, l'Italie a 3,4 % de déficit, et l'Allemagne affiche 2,8 %.

Et maintenant ? D'autres agences vont se prononcer au cours du mois prochain. Après Fitch, qui est la plus petite agence de notation, viendra donc le tour de Moody's qui se prononcera le 24 octobre et Standard & Poor's pour le 28 novembre prochain.