Pourquoi l'usine Teisseire en Isère va-t-elle fermer ses portes ?

La petite ville de Crolles en Isère accueille l'usine des sirops Teisseire depuis 1971, mais celle-ci va arrêter sa production en avril 2026, a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

L'annonce a été faite jeudi 16 octobre au matin. Elle était attendue puisque, comme le rapporte BFMTV, la semaine dernière déjà, plus de 80 % des salariés de l'usine Teisseire à Crolles en Isère étaient en grève avec la crainte que la boîte ferme. Des craintes fondées sur la situation économique de l'usine. Des difficultés que le fabricant de sirop Teisseire a finalement confirmées en annonçant la fermeture de son site de production isérois.

L'entreprise a également évoqué un projet de réorganisation avec un risque de suppression d'emploi, près de 170 postes sont ainsi menacés. "Confrontée à une situation économique et financière extrêmement difficile, et en l'absence de perspective d'amélioration", la société a présenté aux représentants du personnel un "projet de réorganisation global de ses activités", explique l'entreprise dans un communiqué. "Ce projet la sous-traitance de son équipe commerciale", a indiqué Teisseire.

Elle ajoute s'être liée par des "partenariats avec des sociétés françaises permettant le maintien des volumes de production en France". La réorganisation ne sera pas sans conséquence pour l'emploi. 205 postes pourraient être supprimés, 38 créés, soit 167 postes nets menacés. "Après avoir exploré toutes les solutions possibles", la réorganisation semble dorénavant "incontournable" pour assurer la survie de l'entreprise, selon le président de Teisseire, Christophe Garcia qui est cité dans le communiqué.

Une fermeture due à "un déclin ininterrompu"

Selon la direction, la fermeture s'explique par le contexte de forte dégradation du marché et les résultats financiers négatifs. Selon le fabricant de sirops, plusieurs facteurs ont conduit à "un déclin ininterrompu" de ses ventes depuis une décennie. Comme l'explique France 3, le rapport de force est désormais "au profit des clients et fournisseurs de matières". De plus, la concurrence a évolué en s'accroissant, les contraintes réglementaires se sont renforcées. Enfin, les comportements des consommateurs ont changé.

"Combinés à d'importantes rigidités organisationnelles", ces facteurs ont entraîné "une forte baisse des ventes et des parts de marché au cours des dernières années", souligne l'entreprise, qui précise que son résultat d'exploitation est passé de "près de 10 % du chiffre d'affaires en 2020" à une perte estimée à "-2 % du chiffre d'affaires" au cours de l'année 2025.

Les sirops Teisseire sont nés dans les Alpes à la fin du XVIIIe siècle. Après avoir été rachetée par un fabricant britannique de boissons non alcoolisées en 2010, la société est passée dans le giron d'un brasseur danois en 2024.