Bretagne. Un magasin de seconde main 100% gratuit fait un carton, des vêtements et bien d'autres objets y sont proposés

Une recyclerie 100% gratuite lancée par une association connaît un succès grandissant dans le Morbihan. Cette année, les adhésions ont doublé, pour le plus grand bonheur des bénévoles.

Une initiative louable aux résultats plus qu'encourageants. Dans le Morbihan, une association a eu une idée ambitieuse qui porte ses fruits seulement quelques mois plus tard. Fondée en 2020 à Plumelec, "Plum'Echange" s'est lancée dans un projet un peu fou : l'ouverture d'une recyclerie à Guégon, une petite commune bretonne située au nord de Vannes.

Ici, le principe est simple : tout est gratuit ! La "Gratuithèque" - qui porte bien son nom - est sortie de terre le 15 janvier 2025 et n'espérait sûrement pas des résultats aussi probants en quelques mois. Pourtant, le succès est fulgurant pour le plus grand plaisir des bénévoles de cette structure qui assurent son bon fonctionnement.

Mais alors, qu'est-ce que récolte vraiment la Gratuithèque ? C'est très simple : 51 % de textiles comme des vêtements, des chaussures ou encore de la maroquinerie, puis de la vaisselle, des livres, CD et autres jouets, comme révélé par La Gazette du Centre Morbihan. Au total, pas moins de 21 tonnes d'articles ont été collectées en 2025. Et sur ce total, 87% est directement réemployé, ce qui signifie que la proportion qui part à la poubelle est infime. 11,7% est redistribué à d'autres associations comme Emmaüs Pontivy et moins de 2% termine sa course à la déchetterie.

Mais la mission de l'association Plum'Echange ne s'arrête pas là. Elle "travaille également avec des structures caritatives locales pour soutenir des familles touchées par des difficultés financières ou des sinistres", précise le journal local. Pour développer la structure, 24 bénévoles se relaient chaque mois à Guégon et à Plumelec, dans une salle mise à disposition par l'école Saint-Melec. Les adhérents, eux, viennent d'une vingtaine de communes de la région.

Et cette année "143 adhésions ont été enregistrées, soit plus du double de 2024", explique Bernadette Bauchet, une des bénévoles dévouées, dans les colonnes de La Gazette du Centre Morbihan, ce qui atteste de l'attractivité de cette activité. Enfin, l'association peut aussi compter sur les dons et les subventions des municipalités de Guégon et Plumelec pour couvrir les charges courantes inhérentes au loyer, aux assurances et à l'électricité, entre autres.