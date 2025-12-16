Bretagne. Ils inventent un automate unique de 1,35 m de haut que vous pourriez bientôt croiser en supermarché

Cet automate dont la technologie a été brevetée pourrait révolutionner un rayon bien particulier de vos supermarchés. En Bretagne, il est déjà visible et en fonction.

Un outil révolutionnaire déjà breveté à l'étranger. Si vous avez l'habitude de faire vos courses dans les Côtes-d'Armor et plus particulièrement à Paimpol, vous pourriez croiser ce nouvel automate de la taille d'un enfant. La société française Fill'n Print, créée en 2019 à Plougastel-Daoulas, a mis au point un robot de remplissage de cartouches jet d'encre. Elle parle d'une "solution économique et écologique près de chez vous".

Le premier du nom a déjà pris place dans la galerie du centre commercial Carrefour de Paimpol, mais l'ambition de la société va beaucoup plus loin. "Nous aimerions en implanter à Brest et dans sa région", confie Eddy Marie-Cousté, l'un des deux initiateurs du projet dans les colonnes de Côté Brest. Il espère même en livrer quatre autres d'ici janvier 2026, et en concevoir "deux par mois au minimum et monter à quatre en fonction de la demande ", dit-il.

Cet automate de 1,33 m de long - lui permettant de se faire une petite place dans un rayon de supermarché - 50 cm de profondeur et 1,35 m de hauteur permet de remplir jusqu'à 1 400 références de cartouches des marques HP, Canon, Epson, Brother et Lexmark. Le prix d'une recharge est extrêmement intéressant car il revient à 50% du prix d'une cartouche neuve, ce qui permet de réaliser des économies substantielles. Le remplissage, lui, dure entre deux et neuf minutes. Au total, cinq ans de recherche et développement ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat.

"Retrouvez-nous chez votre supermarché local, amenez votre cartouche vide et rechargez la sur place en quelques minutes", écrit l'entreprise sur son site officiel. 95 % des cartouches sont compatibles avec l'automate et si vous avez un doute, vous pouvez vérifier si le modèle est prêt à être rechargé directement sur le site de Fill'n Print. Le client n'a rien à faire, "grâce à l'écran tactile, il suffit de sélectionner la marque et le type de la cartouche, d'ouvrir une trappe, d'y placer la cartouche, de refermer la trappe. Systématiquement, la cartouche est testée, nettoyée, vidangée, remplie et le petit trou rebouché s'il existe", précise le gérant auprès du média local.

Au total, trois brevets ont été déposés, notamment l'invention du procédé de remplissage des cartouches Epson à l'Inpi pour l'Europe, et un valable aux Etats-Unis et au Canada. Un brevet technique de sécurité à la surpression des pompes d'impression a aussi été déposé. "Nous avons recours à des pompes péristaltiques, qui sont utilisées en médecine, pour les injections. Cela confère une meilleure précision : nous sommes-là au millionième de litre", conclut Eddy Marie-Cousté, fier d'évoquer son automate unique.