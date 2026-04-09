Des millions d'élèves désavantagés cette année à l'école par rapport à d'autres, les profs sont inquiets

Ce problème qui frappe des millions d'élèves est au coeur des préoccupations de parents et enseignants après les vacances scolaires de Pâques.

Les vacances de Pâques ont démarré et les trois zones profitent de deux semaines de congé chacune. La zone A du 4 au 19 avril, la B du 11 au 26 et la dernière du 18 avril au 3 mai. Ce sont les dernières vacances intermédiaires avant les grands congés d'été qui débuteront le 4 juillet. Dans ce calendrier scolaire, la zone A perd le lundi de Pâques, mais profite des jours fériés de mai. La zone C, composée des académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, perd le 1er mai et les élèves de la zone B, regroupant les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg, sont donc les mieux lotis puisqu'ils ne feront pas de semaines complètes d'école avant celle du 18 mai. Cela leur permettra de bien se reposer, avec ensuite le lundi de Pentecôte le 25 mai, avant la dernière ligne droite jusqu'à l'été.

Pour d'autres élèves, ceux de la zone A, donc fréquentant les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, la dernière période va être difficile. Elle comprendra, en effet, 11 semaines de classe sans interruption, contre 10 et 9 pour les deux autres zones. Habituellement, les périodes durent plutôt entre cinq et sept semaines.

© paylessimages

Ce découpage pourrait créer une fatigue excessive chez certains d'entre eux, notamment les plus jeunes, sur les dernières semaines. "11 semaines, c'est long et fatigant pour eux. À l'approche de l'été, il y a beaucoup d'énervement dans la classe, ils sont surexcités. En juillet, ils finissent l'école sur les rotules", a assuré une professeur de CP auprès d'Actu.fr. La concentration peut grandement manquer, notamment en juin et début juillet. Les coupures des jours fériés en mai ne suffisent pas pour compenser : elles sont trop passagères. Si ce sont les élèves de la zone A qui sont dans cette situation cette année, le calendrier scolaire tourne et les élèves passent tous par là à un moment donné.

La convention citoyenne, convoquée par le gouvernement pour réfléchir au temps de l'enfant, a étudié ce sujet, des parents d'élèves et des enseignants parmi eux se disant "fatigués" de ce système de fonctionnement. Ils ont préconisé de regrouper les trois zones en seulement deux pour les vacances de février et de Pâques, avec une semaine commune. Cela pourrait permettre de se rapprocher de "l'alternance de sept semaines de cours, deux semaines de vacances préconisée par les chronobiologistes". Les cours pourraient alors ne pas reprendre aussi tôt avant l'été.