Rentrée scolaire 2025 : dates, programmes, manque d'enseignants... Des nouveautés en septembre

La rentrée scolaire aura lieu lundi 1er septembre pour les quelques 12 millions d'élèves français de la maternelle au supérieur. Plusieurs nouveautés sont à prévoir.

La rentrée scolaire approche à grands pas. Cette année, en France, 12 millions d'élèves vont devoir faire leur retour à l'école à partir du 1er septembre. Cette année, l'inquiétude ne sera pas seulement réservée aux enfants et aux adolescents, mais aussi aux syndicats de l'enseignement et aux représentants de parents d'élèves. En effet, ils estiment que l'Éducation nationale manque de moyens.

En outre, la rentrée devrait aussi se placer sous le signe du changement avec la ministre Élisabeth Borne à la tête de la rue de Grenelle. Avec un tout nouveau programme qui impactera tous les niveaux, notamment celui d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Le port de l'uniforme et la pause numérique sont aussi des enjeux importants cette année. Outre les changements, les élèves seront aussi face à des difficultés comme le nombre encore insuffisant d'enseignants...

La difficulté de recrutement des enseignants n'est un secret pour personne. Cette année, les parents d'élèves qui se sont confiés au média France Info affirment que le chiffre d'un professeur devant chaque classe ne sera probablement pas assuré. Pour Grégoire Ensel, vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), il est nécessaire de recruter non pas des personnes qui enseignent pour joindre les deux bouts, mais aussi et surtout de véritables pédagogues : "Il y a beaucoup de recrutements de personnels contractuels au fil de l'eau pour pallier les absences", déplore-t-il. Des faits d'autant plus difficiles à gérer qu'un nouveau programme et une nouvelle réforme vont être mis à exécution.

L'Éducation nationale a annoncé une réforme majeure du collège pour cette rentrée 2025. Les collégiens vont devoir s'attendre à des changements. Le but est de suivre l'annonce du "choc des savoirs", présentée par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, en décembre 2023. Il a pour objectif de relever le niveau des élèves en mathématiques et en français. Cette réforme fait suite aux changements déjà mis en place l'année dernière. Cela faisait neuf ans qu'il n'y avait pas eu de réforme majeure du collège, depuis celle de 2016. Comme le précise le ministère, l'objectif est de :

Diminuer les disparités éducatives dès la 6ᵉ ;

Renforcer la maîtrise des apprentissages essentiels, comme la lecture, l'écriture, le calcul et l'expression orale, ainsi que les langues étrangères ;

Mettre en place de groupes de niveaux afin de mieux suivre la progression des élèves.

Cette réforme sera appliquée dès le mois de septembre et aura des effets sur les collégiens, mais aussi sur quelques classes au primaire. De nouveaux programmes de français et de mathématiques seront mis en place du CM1 à la 6ᵉ, de même qu'un nouveau programme d'éducation civique et morale pour les élèves du CM2 à la 4ᵉ. Le nouveau programme de technologie sera appliqué pour les 4ᵉ. Les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères seront introduits en 6ᵉ et en 2de. Toutes les classes seront enfin introduites aux programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité.

Ce nouveau programme a été à l'origine de nombreuses polémiques ces dernières années. Il sera mis en place dans toutes les classes dès le 1er septembre. Des parents et associations de parents d'élèves ont dénoncé des enseignements jugés trop précoces, certains ont même affirmé que ce programme permettrait aux professeurs d'apprendre des pratiques sexuelles aux enfants. Cela est évidemment faux.

Le programme prévoit de l'organisation de trois séance au cours de l'année pour chaque niveau d'étude et avec des enseignements adaptés à l'âge des élèves. Les élèves du 1ᵉʳ degré (de 3 à 11 ans) recevront une éducation à la vie affective et relationnelle. Les objectifs de ce programme, rappelle le ministère, sont d'"apprendre à se connaître et à connaître son corps, encourager les élèves à s'exprimer, permettre des choix responsables, respecter les autres et vivre ensemble grâce au respect et à l'empathie, et prévenir les violences sexistes et sexuelles".

Les élèves du 2d degré (de 11 à 18 ans) recevront une éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Les objectifs du programme sont de "transmettre des connaissances sur la sexualité et la santé (reproduction, contraception, IST), favoriser des choix éclairés et responsables, lutter contre les discriminations (sensibiliser aux stéréotypes, notamment de genre, et promouvoir l'égalité et le respect entre les sexes) et prévenir les violences sexuelles et le harcèlement (consentement, respect du droit)".

L'année scolaire 2024-2025 était une année d'expérimentation de l'uniforme dans 100 établissements. Cette initiative, qui visait à promouvoir l'égalité entre les élèves, a été perçue par beaucoup comme un moyen de gommer les disparités sociales qui peuvent se refléter à travers les vêtements et redonner une forme de discipline dans les établissements. Ces uniformes, financés conjointement par l'État et les communes, ont été distribués gratuitement aux élèves, un avantage financier pour les familles. Les tenues étaient composées de vêtements simples : un pull gris et un polo blanc, avec une seule couleur imposée pour le bas, le bleu marine.

Les premières évaluations de l'expérimentation ont été menées jusqu'en mars 2025 et doivent rendre des conclusions pour peut-être étendre l'uniforme à d'autres établissements en 2026. Pour le moment, aucun rapport n'a été publié. On sait, en revanche, que l'uniforme n'est pas généralisé pour cette rentrée scolaire.

La pause numérique

Cette mesure a également fait son entrée dans les classes à la rentrée 2024. Elle a pour but d'apprendre un usage raisonné des écrans et des outils numériques aux élèves afin d'éviter les effets néfastes du numérique, notamment sur les plus jeunes. Le dispositif "portable en pause" a été testé et va être généralisé dans "l'ensemble des collèges publics à partir de la rentrée 2025 et avant la fin de l'année civile 2025", selon le ministère.

La date de la "grande" rentrée scolaire de septembre a été fixée au lundi 1 septembre 2025 pour tous les élèves, de l'école jusqu'au lycée. En fonction des niveaux et des établissements, la rentrée peut toutefois s'étaler sur l'ensemble de la semaine. Chaque établissement est chargé de communiquer aux familles les dates officielles de rentrée pour chaque niveau. Un affichage peut par exemple être prévu à l'entrée de l'établissement.

ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire 2025 Lundi 1 septembre 2025 Lundi 1 septembre 2025 Lundi 1 septembre 2025 Toussaint Fin des cours : samedi 18 octobre

Reprise des cours : lundi 3 novembre Fin des cours : samedi 18 octobre

Reprise des cours : lundi 3 novembre Fin des cours : samedi 18 octobre

Reprise des cours : lundi 3 novembre Noël Fin des cours : samedi 20 décembre

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Vacances d'hiver Fin des cours : samedi 7 février 2026

Reprise des cours : lundi 23 février 2026 Fin des cours : samedi 14 février 2026

Reprise des cours : lundi 2 mars 2026 Fin des cours : samedi 21 février 2026

Reprise des cours : lundi 9 mars 2026 Vacances de Printemps Fin des cours : samedi 4 avril 2026

Reprise des cours : lundi 20 avril 2026 Fin des cours : samedi 11 avril 2026

Reprise des cours : lundi 27 avril 2026 Fin des cours : samedi 18 avril 2026

Reprise des cours : lundi 4 mai 2026 Vacances d'été Samedi 4 juillet 2026 Samedi 4 juillet 2026 Samedi 4 juillet 2026

La rentrée scolaire 2025 souffre de difficultés de recrutement et d'un manque de professeurs. Après la session de recrutement de 2025, 1 700 places restaient vacantes. Une crise qui s'enracine après les difficultés déjà présentes pour la rentrée 2024.

Alors que faire si votre enfant n'a pas de professeur dans les semaines suivant la rentrée ? Votre enfant sera pris en charge et pourra rester à l'école, qui doit assurer une permanence. Ainsi, la loi dit que "tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève." Toutefois, les syndicats de parents d'élèves vous recommandent de prévenir immédiatement le rectorat, afin qu'un remplaçant récupère le créneau d'heure de cours de votre enfant.

La rentrée scolaire a un coût, et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2025, ce sont par exemple ceux de 2023 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée au cours du mois d'août sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned.