L'astuce infaillible pour obtenir les résultats du bac dès leur sortie

Vous souhaitez recevoir gratuitement les résultats du baccalauréat 2023 et accéder à la liste des admis à l'instant où ils sont publiés ? Voici comment faire !

Qui a le baccalauréat cette année ? Et avec quelle mention ? En 2023, les résultats sont communiqués aux candidats ce mardi 4 juillet, dans la matinée. Selon les académies, il faut plus ou moins patienter : les premières à donner les résultats le feront à 8h, les dernières attendront 10h. Mais un point commun relie tous les rectorats et les services du ministère de l'Education nationale ce jour-là : il faut se rendre dans son centre d'examen pour retirer son bulletin de notes et son diplôme en cas d'admission.

Il n'est en revanche pas nécessaire de se déplacer pour découvrir les listes des admis à l'examen du baccalauréat 2023 : elles sont publiées sur différents sites de médias, comme sur Linternaute.com, dès que les académies les rendent publiques.

Une alerte dès que les résultats sont disponibles

Et il existe une astuce pour les consulter dès leur publication : s'inscrire à notre notification d'alerte, qui permet de recevoir un message dès que les premiers résultats du bac sont disponibles à l'échelle nationale.

Pour recevoir une alerte sur les résultats du bac de votre académie, rendez-vous dès à présent sur la page consacrée, en choisissant votre académie sur la carte ci-dessous. Puis, activez l'alerte située en tête de page, et paramétrez-la pour recevoir un email ou un message sur votre mobile dès que les résultats sont publiés !

Les résultats du bac disponibles mardi 4 juillet ne comprennent pas de notes, qui sont confidentielles. Il s'agit de liste de candidats admis, avec mention passable, assez bien, bien ou très bien. L'identité des lauréats n'ayant pas souhaité apparaître sur un média le jour des résultats n'est pas communiquée.