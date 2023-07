Saurez-vous résoudre cette équation ? Testez-vous sur cette énigme mathématique qui divise la toile

Alors, êtes-vous prêts à relever ce défi mathématique ? Voyons si vous pouvez résoudre cette équation ! Serez-vous capable d'obtenir la réponse tant recherchée ? C'est à vous de jouer !

Préparez-vous à plonger dans une équation qui a semé la confusion et suscité des débats enflammés. Nous sommes confrontés à un problème mathématique en apparence simple, mais qui a réussi à dérouter même les plus aguerris d'entre nous. Etes-vous capable de résoudre cette équation mathématique ? L'équation est la suivante :

Ne vous fiez pas à sa simplicité apparente, car cette équation cache un piège sournois qui a fait douter de nombreux internautes. Bien qu'étant accessible pour des collégiens, elle a réussi à diviser les opinions et à générer des résultats divergents. Maintenant, c'est à vous de relever le défi ! Mettez vos talents mathématiques à l'épreuve et voyons si vous pouvez percer le mystère de cette équation. Préparez-vous à exercer votre esprit logique, à faire preuve d'analyse et à découvrir la vérité qui se cache derrière cette énigme en apparence banale.

Quel résultat avez-vous obtenu ? Un, deux, ou quatre ? Certains internautes ont peut-être trouvé d'autres résultats, mais vous l'aurez compris, la bonne réponse se trouver cacher parmi ces résultats. Alors, avez-vous trouvé le bon ?

Démêlons ensemble les fils de cette équation intrigante ! Pour résoudre l'équation 4 ÷ 2 x (1 + 1), nous suivons les règles de priorité des opérations mathématiques, ce qui signifie que nous effectuons d'abord les opérations entre parenthèses, puis les multiplications et divisions de gauche à droite. Commençons par l'expression entre parenthèses (1+1), qui équivaut à 2. L'équation devient alors 4 ÷ 2 x 2. Ensuite, nous effectuons la multiplication 2 x 2, ce qui donne 4. L'équation se réduit à présent à 4 ÷ 4. Enfin, nous effectuons la division 4 ÷ 4, et le résultat est égal à 1. Ainsi, le résultat de l'équation 4 ÷ 2 x (1 + 1) est égal à 1.

Félicitations à tout ceux qui ont réussi à trouver le bon résultat. Vous n'avez pas oublié les "priorités opératoires", règles qui sont révisées tout au long du cursus des collégiens. Pour vous souvenir de cet ordre, voici une petite astuce supplémentaire. L'ordre de priorité des opérations est également appelé PEMDAS pour les garder dans l'ordre : parenthèse, exposant, multiplication, division, addition et soustraction.