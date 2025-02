Pourquoi des dizaines d'écoles seront fermées ce mardi 11 février

Une forte mobilisation s'annonce dans les écoles du premier degré ce mardi, avec au moins 170 écoles qui pourraient rester closes.

Ce mardi 11 février, plusieurs syndicats, FSU-SNUipp Paris, Snudi-FO, SE-Unsa, Sud éducation, CNT-STE et CGT éduc'action, appellent à la grève pour dénoncer "la saignée budgétaire" et la suppression de 470 postes d'enseignants, dont 110 postes à Paris dans le premier degré. "Avec 110 suppressions de postes encore pour la rentrée prochaine, soit quasiment le quart des suppressions de postes au niveau national, le ministère veut faire payer aux écoles parisiennes un lourd tribut par l'austérité budgétaire prônée par l'exécutif", a dénoncé l'intersyndicale dans un communiqué.

198 classes parisiennes, maternelles et primaires, pourraient se retrouver fermées en septembre, comme l'indique FSU-SNUipp Paris, dévoilant la liste des établissements menacés. Seulement 21 ouvertures pour la rentrée 2025 sont prévues en face. Les syndicats déplorent aussi le manque de remplacement de professeurs, provoquant "des jours et des semaines de classes perdues pour les élèves", ainsi que la suppression de la décharge des directeurs d'école à Paris. La capitale profite, en effet, d'un régime dérogatoire qui exempte les directeurs d'école de plus de cinq classes de donner cours, contre 12 classes dans le reste du pays.

Rassemblement et classes fermées ce mardi

Sur ces deux dernières années, l'intersyndicale assure que la ville a perdu près de 300 postes d'enseignants et que 350 classes ont été fermées. L'académie de Paris justifie une telle démarche par la baisse démographique attendue dans la capitale, avec une chute du nombre d'élèves de 3% envisagée pour la rentrée prochaine.

Un rassemblement est alors prévu à 9 heures ce 11 février devant le rectorat de Paris, dans le 19ème arrondissement, suivi à 13h d'une Assemblée générale. Le 19ème arrondissement fait partie de ceux les plus touchés par les futures fermetures de classe avec le 18è et le 15ème. Suite à cet appel à la mobilisation, de nombreuses classes pourraient rester closes ce mardi 11 février. "60% des enseignants des écoles parisiennes seront en grève et au moins 170 écoles seront complètement fermées", avance FSU-SNUipp Paris.