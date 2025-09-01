Dans cette ville, les écoliers chantent la Marseillaise tous les lundis, le maire s'explique

Un maire d'une commune du sud-est a instauré une tradition dans plusieurs écoles. Tous les lundis matin, ils assistent à la levée du drapeau français et chantent la Marseillaise, pendant le temps périscolaire.

C'est une nouvelle tradition qui a fait grincer des dents. Depuis la rentrée des vacances de printemps, les enfants de deux écoles de Marignane (Bouches-du-Rhône) sont réunis tous les lundis matin sur le temps périscolaire pour assister à la levée du drapeau français et chanter la Marseillaise. Cette tradition a été mise en place sous l'impulsion du maire DVD de la commune, Éric Le Dissès. "Tout se passe parfaitement", explique-t-il à nos confrères de RMC après deux mois d'expérimentation.

Cette idée, ça faisait "longtemps" que ça trottait dans sa tête, "et là, il fallait passer à l'action", assure-t-il. "Je trouve que le drapeau français et la Marseillaise sont ignorés par bon nombre d'adultes français et qu'il fallait qu'on impulse aux enfants cette idée de se réunir tous les lundis matin, sous le drapeau français et en chantant la Marseillaise", poursuit l'élu. Selon lui, "les enfants sont plus qu'heureux" de participer à cette tradition. Il explique même que les enfants qui n'y participent pas sont "jaloux" et "ont envie, eux aussi, et demandent à leurs parents de participer au lever des couleurs".

Mais cette tradition n'est pas du goût de tout le monde. Si l'objectif est de "développer un sentiment d'appartenance et de fierté envers leur nation" ainsi que d'inculquer "les valeurs de la République aux enfants", la méthode ne fait pas l'unanimité. Les communistes, les socialistes et les écologistes dénoncent une "dérive autoritaire" et "une tentative de récupération idéologique de l'école publique, au détriment de ses véritables missions éducatives et sociales".

Ariane Lombardie, secrétaire de section du PC à Marignane s'est confiée à nos confrères de France Bleu et assure ne pas rejeter "du tout les valeurs de la République, mais aimer la République française ne doit pas être imposé, on doit y adhérer avec le temps". Des actions ont donc été menées par les oppositions auprès de l'inspection académique, mais en vain. En effet, comme l'a insisté à de nombreuses reprises l'édile chez nos confrères de RMC, cette levée de drapeau se fait pendant le temps périscolaire. Or, comme le précisent les articles L. 212-1 à L.212-15 du code de l'éducation, "l'accueil périscolaire est un service public administratif qui dépend des mairies et non de l'éducation nationale".