Lassé de gérer un superyacht abandonné, le gouvernement le brade lors du Black Friday. Son nouveau propriétaire le revend plus du double

Un an après avoir été cédé par les autorités, le superyacht Alfa Nero est revendu par un milliardaire avec une énorme plus-value en vue.

L'actualité avait défrayé la chronique l'année dernière, entre les rubriques insolite et géopolitique. En août 2024, le petit Etat insulaire d'Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes, a fait un pari audacieux en mettant aux enchères l'Alfa Nero, un superyacht de 82 mètres ayant appartenu à un oligarque russe visé par les sanctions occidentales. Le navire, construit en 2007 par le chantier naval néerlandais Oceanco, est l'un des plus spectaculaires du monde, avec un design avant-gardiste et des équipements ultra-luxueux (six somptueuses cabines, piscine à débordement, héliport, salle de sport, jacuzzi, salon de beauté, sauna, piste de danse).

Laissé à l'abandon dans la marina de l'île depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine, le palace flottant était devenu un poids pour les autorités. Les coûts d'entretien hebdomadaires grimpant en flèche, elles couraient des risques croissants en conservant ce bien. A titre d'exemple, il brûlait chaque jour pour 2000 dollars de carburant afin d'alimenter sa climatisation. Une dépense énergétique que le gouvernement jugeait insoutenable à long terme.

Le superyacht Alfa Nero a remporté de nombreux prix en 2008, après sa construction, notamment aux World Superyacht Awards et aux ISS Awards. © ABACA

Malgré les complications juridiques liées à sa saisie, l'Alfa Nero a finalement été vendu par le gouvernement local pour la somme de 40 millions de dollars à un acheteur anonyme. Le tout pendant le Black Friday 2024 ! Une anecdote croustillante, mais surtout une aubaine pour Antigua qui a pu renflouer ses caisses et régler les dettes impayées liées au yacht, notamment les salaires de l'équipage comptant une trentaine de membres.

Le nouveau propriétaire de l'Alfa Nero, lui, est longtemps resté discret, jusqu'à aujourd'hui. Des documents judiciaires ont récemment révélé que l'heureux acheteur était Ali Riza Yildirim, président du conglomérat industriel turc Yildirim, et que ce dernier a décidé de remettre en vente cet été ce yacht qu'il avait acquis au rabais il y a douze mois.

Plusieurs médias spécialisés, dont le site Luxurylaunches.com indiquent que le prix affiché est désormais de 102 millions de dollars, soit plus du double de la mise initiale. Actuellement amarré à Monaco, le navire attirerait déjà les convoitises des élites internationales et l'homme d'affaires milliardaire compte bien réaliser une excellente opération.

Il faut dire que Yildirim a investi dans le yacht avec une rénovation complète en 2024 et une remise à niveau des systèmes techniques : hélices, joints d'arbre, système hydraulique, peinture de la coque et intérieurs ont été bien rafraîchis. L'Alfa Nero est ainsi devenu plus désirable encore, ce qui explique entre autres les 50 à 60 millions de dollars de plus value attendue lors de la vente, avant commissions et frais de portage.

Les futurs acquéreurs seront heureux de savoir qu'ils pourront par exemple le louer. Mais ne comptez pas trop passer vos vacances dessus. La semaine coûterait entre 812 500 et 875 000 euros en Méditerranée et plus encore aux Bahamas, à Saint-Martin et aux Grenadines.