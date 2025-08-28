Des milliers d'élèves français bénéficient d'un jour férié supplémentaire, il arrive vite après la rentrée

Peu de temps après la reprise des cours, certains élèves français auront déjà le droit à une pause grâce à un jour férié. Ils profiteront d'un week-end prolongé.

La rentrée scolaire approche. Le calendrier est déjà fixé pour l'année scolaire 2025-2026. Il s'étend jusqu'au 4 juillet 2026, avec quatre périodes de vacances intermédiaires, dont la première a lieu du 18 octobre au 2 novembre 2025. 11 jours fériés vont aussi ponctuer l'année, le premier a été fixé le 1er novembre prochain, qui tombe un samedi cette année. Le vendredi 15 mai sera, par ailleurs, non travaillé, afin de permettre aux écoliers de faire le pont de l'Ascension.

Pourtant, des milliers d'élèves ne suivront pas exactement ce calendrier. Ils commencent les cours avec un jour de retard, soit le 2 septembre. Puis, une semaine seulement plus tard, le lundi 8 septembre, les élèves ne seront pas attendus en classe : il s'agit d'un jour férié supplémentaire. Ils débuteront donc l'année par deux semaines raccourcies et un week-end prolongé, une reprise bien progressive.

Le 8 septembre est la fête de la Nativité de la Vierge, soit la célébration de la naissance de la mère de Jésus-Christ dans la religion chrétienne. Le Nouveau Testament ne dit pourtant rien du lieu ni de la date de naissance de Marie. Cette date aurait été choisie suite au Protévangile de Jacques, un récit qui ne figure pas dans la Bible et dont l'authenticité n'est pas vérifiée. Il raconte que la mère de Marie, Anne, était stérile. Son mari Joachim se serait retiré dans le désert pour implorer le ciel d'avoir une descendance. Un ange se serait alors présenté au couple, assurant qu'ils auraient bien un enfant. D'après la tradition orientale, une église aurait alors été érigée près de leur maison à Jérusalem et consacrée un 8 septembre. La date est officiellement fixée par le pape Serge Ier au VIIe siècle.

Mais ce n'est pas cette justification religieuse qui rend ce jour férié... Le 8 septembre est aussi et surtout le jour de célébration de la libération de la Corse pendant la Seconde Guerre mondiale. Une action conjuguée de patriotes corses, d'une partie des forces italiennes d'occupation et de l'Armée française de la Libération a en effet commencé à cette date contre les forces allemandes, marquant le premier acte de libération de la France. Ce sont donc les élèves étudiant en Corse qui ne travailleront pas le 8 septembre prochain, comme l'indique l'Académie.

Elle ajoute que la journée du 8 décembre, fête de l'Immaculée conception et de la nation corse, sera, pour sa part, banalisée. Cela signifie que les cours seront suspendus afin de mettre en place dans les établissements scolaires des activités pédagogiques autour de l'histoire de l'île.

Les élèves corses bénéficient donc de deux particularités locales, en plus de la rentrée décalée d'un jour. Pour les vacances scolaires, elles sont cette année alignées sur celles de la zone B. L'île de Beauté constitue une région académique à elle seule, rassemblant la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Elle comptait à la rentrée 2024 environ 47 000 élèves de la maternelle au lycée.