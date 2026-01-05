C'est le meilleur moment pour faire les devoirs et ce n'est pas juste après le goûter, un expert est catégorique

De nombreux enfants font leurs devoirs en rentrant de l'école ou juste après une petite pause goûter. C'est pourtant à un tout autre moment que leur capacité à travailler serait optimale.

Les devoirs peuvent rapidement devenir un moment pénible, autant pour l'enfant que pour les parents. Si c'est une tâche indispensable pour leur apprentissage, les écoliers qui apprécient ce moment restent minoritaires. La plupart du temps, ces derniers se remettent au travail en rentrant de l'école ou prennent juste une petite pause goûter avant. Ce choix parait logique car ainsi les informations accumulées sont fraiches dans leur esprit et ils peuvent encore être dans la dynamique de travail de la journée.

Avec les heures de cours déjà emmagasinées, la motivation peut tout de même régulièrement manquer. Et si c'était parce que le moment est mal choisi ? Il n'est pas conseillé de faire les devoirs trop tard, car l'enfant sera déjà trop déconnecté et donc moins concentré. Cela pourrait aussi le pousser à se coucher plus tard, alors que du repos et un rythme régulier sont nécessaires à la réussite scolaire.

Il existe donc un seul moment possible et celui-ci est très peu exploité, alors qu'il pourrait s'avérer efficace en termes d'apprentissage : le lendemain matin. "Les capacités attentionnelles vont être à leur paroxysme quelques dizaines de minutes après le réveil", a expliqué le psychologue Cédric Chériot à Parents.fr. Ils seront alors très concentrés. Faire les devoirs le matin n'est cependant pas une habitude facile à mettre en place, il faut être prêt à se lever plus tôt et à émerger rapidement. Le risque est aussi de stresser l'enfant car cela va déjà le presser avant le début de l'école.

Une étude soutient également que les plus jeunes ont de plus grandes capacités le matin. Atom Learning, plateforme technologique éducative au Royaume-Uni, a ainsi mené des recherches auprès de milliers d'enfants de primaire et a observé que ceux qui étudiaient, en dehors des cours, le matin (avant 11h) ont progressé plus vite sur un mois que ceux qui le faisaient en fin d'après-midi (après 17h). Anna Masterson, responsable de l'éducation chez Atom Learning, y voit la preuve que "si toutes les familles auront leurs propres heures préférées pour l'apprentissage, de nombreux enfants apprennent simplement mieux le matin". Elle recommande néanmoins de travailler par courtes séquences.

"Si les parents arrivent à dégager 20 minutes pour faire les devoirs le matin, c'est sacrifier le sommeil de l'enfant qui est la clé de voute dans son épanouissement", a nuancé de son côté, Cédric Chériot. Il faudrait donc en conséquence mettre ses enfants au lit plus tôt. Si cela peut paraitre trop compliqué en semaine, cette habitude peut être mise en place le week-end ou pendant les vacances. L'écolier sera, en plus, débarrassé et pourra profiter tranquillement du reste de la journée.

Selon le psychologue, cela dépend, en réalité, de chacun : "Tous les moments sont propices pour faire ses devoirs, et plus il y a de répétitions, mieux c'est. La question qu'il y a, c'est dans quelles conditions sont faits les devoirs ? C'est-à-dire, si le temps des devoirs le matin est sous forme d'un jeu et le soir aussi, autant dire que je conseille aux familles de le faire et le matin et le soir". Pour choisir le bon moment, il faut commencer par se questionner sur le niveau d'énergie de l'enfant et si besoin adapter l'horaire en fonction. Pour maximiser l'efficacité du temps de travail, il faut également un environnement propice, soit calme, bien éclairé, sans distraction et avec tout le matériel sous la main.