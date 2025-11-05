Une chute vertigineuse des températures et de la neige : à cette date, le froid s'installe !

Alors qu'un pic de douceur touche la France, la fraicheur ne va pas tarder à se manifester de nouveau. Les températures vont dégringoler et les minimales pourront tomber à 0 degré localement.

Cette semaine, la France profite de la douceur. Ce mercredi 5 novembre, les températures montent entre 16 et 20 degrés l'après-midi et le ressenti est particulièrement agréable. Ce petit goût de belle arrière-saison sera malheureusement stoppé dès jeudi avec le retour d'une perturbation. Ce sera une journée pluvieuse et les températures baisseront.

Cette chute va continuer en fin de semaine pour retourner autour des 15 degrés au nord et 17 degrés au sud. Le week-end s'annonce agité avec des températures de saison. Le 11 novembre, jour férié, il ne fera pas très chaud, au vu des premières prévisions de Météo-France. Au nord, il sera difficile de dépasser les 13 degrés et dans le nord-est même les 10 degrés. Dans la moitié sud, la barre se situera vers 15 degrés.

Les jours suivants pourraient être particulièrement frais. Dans la matinée de mercredi, les minimales pourront tomber à seulement quelques degrés avec 6 à Paris, 4 à Reims, Strasbourg ou encore Metz. Cela pourrait même tomber à 1 à Auxerre et 0 à Metz. L'après-midi, les 10 degrés ne seront que ponctuellement franchis, à part dans l'extrême sud. Le site Tameteo prévoit aussi des minimales très basses au coeur de la nuit à Nancy, l'une des villes les plus froides de France, avec -1 degré le 11 novembre et 0 le 13 novembre.

© Météo France

Les températures pourraient ensuite rester fraiches, malgré quelques variations. Cette chute sera donc assez vertigineuse en une semaine, et ce passage au 0 degré dans certaines localisations rappelle que l'hiver n'est plus très loin. Cela reste assez normal pour la saison : novembre est souvent le mois des premières vagues de froid. Il confirme souvent la baisse rapide des températures amorcée en octobre.

"La chute se poursuit au fil du mois et on perd en moyenne 4° à 5°C entre le 1er et le 30 novembre", rappelle La Chaine Météo, qui envisage aussi un possible net rafraichissement autour du 11 novembre, mais également une fraicheur encore plus nette à la toute fin du mois. Les gros pulls et les manteaux devront donc être rapidement ressortis.

En montagne, les flocons vont tomber de manière significative dès ce samedi et surtout dimanche 9 novembre : La Chaine Météo annonce "des cumuls de 20 à 30 cm dès 2 000 m, voire 40 cm au-dessus de 2 500 m, notamment entre la Haute-Savoie et la Tarentaise." Dans les Alpes du Sud, au-dessus de 1700m, "les quantités seront moindres (5 à 15 cm) mais suffisantes pour former une première sous-couche durable, base du futur manteau neigeux", ajoute le site de l'institut prévisionniste.