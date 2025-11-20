Évaluations scolaires 2025 : le niveau de français baisse dans ces classes et c'est "préoccupant"

Les résultats des évaluations nationales de 2025 montrent une certaine stabilisation du niveau, voire des progressions parfois. Mais le ministère attire l'attention sur le "recul préoccupant" des élèves en français dans certains niveaux.

Le niveau des élèves français s'est-il amélioré ou non en un an ? Alors que la France voit ses résultats baisser dans le classement Pisa (Programme for International Student Assessment) depuis l'année 2012 sans interruption, le gouvernement a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années et a pris des mesures, dont le fameux "choc des savoirs" de Gabriel Attal. Reste à savoir si ces dispositions ont porté leurs fruits avec le résultat des évaluations nationales de 2025 publié ce jeudi 20 novembre par le ministère de l'Education.

Entre le 8 septembre et le 1er octobre, sept millions d'élèves issus de tous les niveaux du primaire, des collégiens inscrits en 6e, en 5e et en 4e et des lycéens de 2nde ont passé des examens permettant d'évaluer leurs acquis en français et en mathématiques. Le bilan des évaluations conclut à une stabilisation du niveau par rapport à l'année dernière dans la plupart des cas, mais à des résultats "contrastés" selon les niveaux et parfois jugés "préoccupants".

Les résultats des évaluations sont plutôt positifs en ce qui concerne les élèves de primaire. Du CP au CM2, la tendance générale est à une stabilisation du niveau et même régulièrement à des avancées. Le ministère de l'Education note une "progression" ainsi que des "fondements plus solides en lecture et en numération" dans les classes de CP. Il est même question de "hausse" en mathématiques en CE2 et "d'avancées en grammaire et en numération" en CM2. Le bilan pointe toutefois une ombre au tableau concernant le niveau de français en CE1 avec un "recul" qui "appelle une vigilance renforcée".

Une baisse de niveau et des "disparités fortes" au collège

C'est souvent en français que le bât blesse pour les élèves de l'Hexagone, notamment au collège et au lycée. Si en 6e les évaluations nationales, mises en place en 2017, ont démontré une "amélioration continue [...] grâce à une réduction des faibles performances" selon le ministère, ce n'est pas le cas pour les niveaux supérieurs. Les résultats des élèves de 5e révèlent un niveau général moins satisfaisant et des "disparités fortes" en français. A peine plus de la moitié des élèves (52,1 %) montrent une maîtrise satisfaisante du français. Une proportion qui baisse d'un tiers et même de moitié dans les zones d'éducation prioritaires : 34,6 % des enfants ont des acquis suffisants en REP et seulement 24,9 % en REP+. Des écarts également observés en mathématiques selon le ministère.

Difficile cependant de parler de "baisse" de niveau en 5e puisqu'il s'agit des premières évaluations nationales mises en place pour la deuxième année du collège. En revanche, en 4e la comparaison entre les résultats de 2025 et ceux de l'année précédente montrent un "recul préoccupant" en français : la proportion d'élèves dans les groupes performants diminue, tandis que les élèves avec des difficultés sont plus nombreux. Les collégiens de 4e ont toutefois un niveau semblable à celui de l'année dernière en mathématiques.

Cette tendance à voir le niveau de français baisser, mais celui de mathématiques progresser se confirme aussi auprès des élèves de 2nde qui ont eu des résultats "contrastés". Ils ont montré "des progrès modérés en mathématiques", mais "une baisse en français". Une régression telle que 20,1 % des élèves de seconde générale et technologique se trouvent dans les groupes de bas niveaux en français, alors qu'ils étaient 12,4 % en 2021 rappelle le ministère.