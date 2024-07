Résultat du brevet des collèges 2024 : dates, horaires... Le verdict arrive enfin !

Qui a le brevet des collèges cette année ? Tous les candidats attendent avec impatience le verdict. Voici les dates et horaires par académie de la publication des résultats.

Trouvez un résultat du DNB par nom ou académie Sommaire Résultat du brevet 2024

Dates des résultats du brevet 2024

Notes du brevet des collèges

Mentions au brevet des collèges Les résultats du brevet des collèges sont pour ce mercredi. C'est enfin l'heure du verdict pour les quelque 800 000 élèves sauront bientôt s'ils ont décroché le diplôme ainsi que s'ils ont eu une mention (assez bien, bien, très bien). Ils avaient passé les épreuves le 1er et le 2 juillet.

Tous les résultats sont consultables depuis cette page : les listes des admis sont à retrouver grâce au moteur de recherche en tête de page.

Le résultat du brevet est dévoilé par les différentes académies cette semaine. Chaque académie annonce généralement ses résultats à des intervalles différents mais la plupart devraient être connus entre mercredi et vendredi. La liste détaillée des dates et horaires des résultats du brevet des collèges 2024 est donnée ci-dessous. Aix-Marseille : 12 juillet à 16h

Amiens : 10 juillet à 17h

Besançon : 11 juillet à 09h30

Bordeaux : 11 juillet à 13h

Clermont-Ferrand : 12 juillet à 14h

Créteil : 12 juillet à 11h

Corse : 11 juillet à 11h

Dijon : 11 juillet à 09h30

Grenoble : 11 juillet à 17h

Guadeloupe : 11 juillet à 11h (locale)

Lille : 12 juillet à 13h

Limoges : 10 juillet à 16h0

Lyon : 11 juillet à 14h

Mayotte : 8 juillet à 13h (locale)

Martinique : 11 juillet à 11h (locale)

Montpellier : 11 juillet à 12h

Nancy-Metz : 10 juillet à 14h

Nantes : 11 juillet à 18h

Normandie : 11 juillet à 10h

Nice : 11 juillet à 15h

Orléans-Tours : 10 juillet à 12h

Paris : 12 juillet à 11h

Poitiers : 11 juillet à 17h

Reims : 11 juillet à 11h

Rennes : 10 juillet à 18h

Strasbourg : 10 juillet à 18h

Toulouse : 10 juillet à 10h

Versailles : 12 juillet à 11h

En direct

04:49 - Comprendre son relevé de notes L'évaluation du brevet comporte deux séquences, le contrôle continue ou "socle commun" et les épreuves terminales qui ont lieu début juillet. Chacune de ces deux séquences rapporte 400 points maximum, soit 800 points en tout. Pour qu'un candidat obtienne son brevet, il doit avoir au moins la moitié de ces 800 points, c'est-à-dire 10/20. 04:45 - Quelle suite si on rate son brevet ? Pas de panique si les candidats ne réussissent pas à atteindre les 400 points nécessaires à l'obtention de brevet puisque celui-ci ne conditionne pas l'entrée en classe de seconde. Un candidat peut donc accéder au lycée sans avoir le brevet, mais s'il veut l'avoir il devra forcément redoubler son année de troisième et retenter sa chance en juin prochain. 04:42 - La réussite au brevet l'an dernier Pour la session 2023, le taux de réussite était de 89,1% toutes filières confondues. Dans le détail, le taux de réussite dans la série générale avait atteint 90,3% et 78,1% pour la série professionnelle. Par ailleurs, seuls 18% des candidats l'avaient eu sans décrocher une mention. 04:36 - Combien d'élèves sont concernés ? Cette année, 858 409 candidats sont inscrits au brevet, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer. Un nombre en léger recul par rapport à l'an dernier. 04:31 - Des résultats du brevet sont publiés aujourd'hui ! Bienvenue dans ce fil d'actualité destiné à vous informer sur les résultats du diplôme national du brevet des collèges. Ceux-ci sont publiés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine par les différentes académies de France métropolitaine et d'Outre-mer.

En savoir plus

Le brevet est noté sur 800 points au total, combinant un contrôle continu et des épreuves de fin d'année. Il faut au moins la moyenne pour décrocher le diplôme, soit un minimum de 400 points.

Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). L'évaluation du socle commun se fait sur huit compétences, chacune évaluée dans le livret scolaire à travers quatre niveaux de points :

10 points pour une maîtrise "insuffisante"

pour une maîtrise "insuffisante" 25 points pour une maîtrise "fragile"

pour une maîtrise "fragile" 40 points pour un travail "satisfaisant"

pour un travail "satisfaisant" 50 points pour une "très bonne" maîtrise

Si l'élève parvient à accumuler 50 points partout, il a atteint le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points. Ainsi, il obtient déjà la moitié des points. Vous pouvez consulter le détail des compétences du socle commun sur le site du ministère de l'Education nationale.

Les épreuves finales du brevet des collèges représentent donc l'autre moitié du barème total du brevet chaque année, notées sur 400 points. Il y a quatre épreuves écrites : le français et les maths sont notés sur 100 alors que l'histoire-géo et les sciences sont évalués sur 50. Un oral noté sur 100 complète l'examen. Ce dernier consiste en un exposé de 15 minutes divisé en deux parties : 5 minutes de présentation d'un projet travaillé en cours d'année et 10 minutes d'entretien avec le jury. Le projet présenté a été travaillé lors des enseignements pratiques interdisciplinaires ou du stage de troisième en entreprise.

Les trois mentions du brevet des collèges correspondent à différents niveaux de points obtenus au-delà de la moyenne de 400 points sur 800 :

Mention assez bien : plus de 480 points

: plus de 480 points Mention bien : plus de 560 points

: plus de 560 points Mention très bien : plus de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation.