Incendie d'un car en Suisse : pourquoi un "acte volontaire" est privilégié ? Le bilan s'alourdit

L'incendie d'un car postal à Chiètres, en Suisse, a fait au moins six morts ce mardi 10 mars 2026. Le feu s'est déclaré vers 18h25 sur la rue Murtenstrasse, a annoncé la police locale sur Facebook. Plusieurs personnes ont également été blessées, et les secours restent mobilisés sur place.

Le car impliqué appartient à la principale entreprise de transport public par autocar en Suisse. Sa couleur jaune caractéristique a immédiatement permis de l'identifier comme un véhicule postal, utilisé quotidiennement pour transporter des passagers à travers le pays.

Au total, au moins six personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées dans l'incendie. Plusieurs ambulances et un hélicoptère ont été déployés pour porter assistance aux victimes. Les sapeurs-pompiers ont procédé aux opérations de sauvetage et d'extinction, et un périmètre de sécurité a été mis en place.

Un possible acte criminel derrière l'incendie

Une instruction pénale a été ouverte par le ministère public, qui conduit les investigations. Les forces de l'ordre précisent qu'un acte volontaire pourrait être à l'origine de l'incendie. L'enquête est en cours et déterminera les circonstances exactes de ce drame.

Les habitants de Chiètres et des environs sont invités à suivre strictement les instructions des autorités et à éviter le secteur jusqu'à nouvel ordre, le temps que l'intervention soit complètement terminée. Une cellule d'écoute a été mise en place pour soutenir les victimes et leurs proches. Le numéro à contacter est le 0800 261 700. Plus d'informations à venir...