Villas, pizzerias, millions... L'incroyable fortune de Félix Bingui, le chef du clan Yoda

Le procès de vingt membres du clan Yoda s'ouvre à Marseille. L'examen des activités de Félix Bingui révèle un patrimoine immobilier colossal entre la France et Dubaï.

Ce lundi 18 mai 2026, le procès de vingt membres présumés du clan Yoda s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Marseille. Les débats judiciaires, prévus pour durer trois semaines, devraient faire la lumière sur l'organisation de ce réseau de narcotrafic et sur la fortune considérable accumulée par son dirigeant présumé, Félix Bingui.

Arrêté au Maroc en 2024, l'homme surnommé "le chat" est considéré par les magistrats comme le "patron" du clan Yoda. Basé dans le quartier de la Paternelle à Marseille, ce groupe criminel s'est trouvé au cœur d'une guerre ouverte et sanglante contre la DZ Mafia, l'autre structure majeure du trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne. Pour ce procès Félix Bingui, vingt personnes comparaissent, bien que deux d'entre elles soient actuellement en fuite et visées par un mandat d'arrêt.

Les investigations dépeignent Félix Bingui comme un homme puissant entre 2021 et 2023, qualifié de "chef incontestable " d'un réseau extrêmement lucratif. Les profits générés auraient permis au trafiquant de bâtir un patrimoine colossal, que certains de ses proches estiment à plus de centaines de millions d'euros.

Selon des informations du Parisien, les investissements de Félix Bingui se concentreraient notamment à Dubaï. Il y détiendrait une villa de quatre chambres avec piscine acquise pour 2 millions d'euros, une seconde propriété estimée à 900 000 euros, ainsi qu'un appartement générant des revenus locatifs mensuels. À Marseille, son influence se serait traduite par la gestion occulte de plusieurs pizzerias et commerces. Son avocat, Maître Philippe Ohayon, souligne cependant l'absence de fondement matériel de ces accusations : "Malgré des années d'investigations, les policiers ont vainement tenté de transformer des informations en preuves", a-t-il défendu.

Dubaï, ville dans laquelle Félix Bingui a investi © 123rf

L'acquisition d'actifs commerciaux semble avoir été une stratégie globale pour le clan Yoda. France 3 régions rapporte que l'organisation étendait sa mainmise sur des lieux dits "stratégiques". Un commerce d'alimentation situé dans le quartier de Belsunce, dans le 1er arrondissement de Marseille, est notamment soupçonné d'avoir servi de point de ralliement pour les équipes et de lieu de "probables transits de stupéfiants". De même, une société de location de véhicules a été placée sous surveillance policière. "Toute la Paternelle, c'est à lui. Tous les Micocouliers… Putain, il est devenu milliardaire !", a glissé un jour un des employés de Félix Bingui dans un voiture de la police, mise sous écoute.

Aujourd'hui, le clan Yoda ne semble plus exercer la même influence à Marseille, le groupe étant sorti affaibli de son conflit avec la DZ Mafia. Cette bataille de territoire, marquée par de nombreuses fusillades et règlements de comptes, avait débuté par une altercation physique entre Félix Bingui et Mehdi Laribi, le chef de la faction rivale. Au cours de cet affrontement, le dirigeant du clan Yoda a perdu plusieurs proches, dont son beau-frère et un ami intime, tous deux assassinés. Cette vague de violence et l'arrestation de leur chef en 2024 ont précipité le démantèlement et la quasi-disparition du réseau.