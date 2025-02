Ce que va vivre Mohamed Amra en prison est très encadré, fini "les vacances"

Mohamed Amra est désormais placé dans une prison dotée d'un très haut niveau de sécurité. Son quotidien sera rude.

S'il a fallu neuf mois pour le retrouver après son évasion, il a suffi de trois jours après son arrestation pour reconduire Mohamed Amra en France. Le narcotrafiquant qui s'était évadé à l'aide d'un commando lors d'un convoi pénitentiaire entre le tribunal de Rouen et la maison d'arrêt d'Evreux en mai 2024, a été interpellé à Bucarest, la capitale de la Roumanie, samedi 22 février 2025.

Après avoir été escorté à l'aéroport de Bucarest par les autorités roumaines, Mohamed Amra a été extradé vers la France ce mardi. L'homme condamné à 13 reprises par la justice française a été ramené à bord d'un avion Falcon par l'unité d'élite du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN). A son arrivée en France, il a fait quelques déclarations provocantes devant les journalistes. "J'étais en vacances", a-t-il lancé, tout sourire, pour parler de sa cavale.

Mohamed Amra fait désormais l'objet d'une surveillance accrue. Il a été immédiatement conduit hier soir au tribunal judiciaire de Paris, présenté à un juge et mis en examen. Le multirécidiviste a ensuite été placé dans un quartier d'isolement au sein d'un établissement pénitentiaire présentant un très haut niveau de sécurité d'après BFMTV, à Condé-sur-Sarthe. Il a été placé à l'isolement dès hier soir. Cette prison permet d'assurer un contrôle très strict des détenus, d'autres criminels français y ont été placés par le passé, comme Youssouf Fofana, Tony Meilhon ou Redoine Faïd.

La prison compte 249 places, les cellules sont toutes individuelles, les murs d'enceinte mesurent près de 10 mètres. Ce mercredi 26 février, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a donné quelques précisions sur ce que Mohamed Amra pourra faire en prison. "Il aura le droit à une heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à deux heures de communication téléphonique écoutées par les services de renseignement. Il aura le droit à trois visites par semaine extrêmement contrôlées avec des fouilles systématiques", a indiqué le garde des Sceaux depuis la Place Vendôme à Paris.

Amra considéré comme un prisonnier dangereux

Il faut dire que la prison de Mohamed Amra est l'un des établissements pénitentiaires pensés par Gérald Darmanin pour regrouper les 100 profils de narcotrafiquants les plus dangereux de France. Le ministre de la Justice veut, dès l'été, de nouvelles prisons ultra-sécurisées, censées garantir l'absence de tout contact entre les détenus et le monde extérieur. L'objectif de Gérald Darmanin avec ces nouvelles prisons est d'empêcher la gestion des trafics par les narcotrafiquants depuis leur détention, et par la même occasion d'empêcher l'élaboration de plan d'évasion avec une aide extérieure.

De par son statut de narcotrafiquant et son évasion survenue le 14 mai 2024 au niveau du péage d'Incarville, lors de laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres blessés, Mohamed Amra correspond au profil des individus que le ministre souhaite placer dans ces prisons hautement sécurisées.

Gérald Darmanin a précisé les mesures qui pourraient être mises en place dans ces prisons et à l'égard des 100 principaux trafiquants de drogues détenus en France, avant un possible élargissement du dispositif à d'autres prisonniers, le jeudi 20 février. Le ministre s'est inspiré des dispositifs antimafia italiens et a évoqué quelques mesures visant à rendre ces établissements totalement hermétiques : le recours systématique à la visioconférence pour limiter les extractions, des fouilles obligatoires après chaque parloir qui se dérouleraient derrière des hygiaphones, des échanges téléphoniques limitées ou encore une suppression des unités de vie familiale.