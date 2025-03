Mort d'Emile : ces éléments qui peuvent rapprocher les enquêteurs d'un suspect

Les enquêteurs ont découvert des traces de sang près de l'église du Haut-Vernet. Ces dernières pourraient correspondre à l'ADN découvert sur les ossements d'Emile retrouvés il y a un an.

Les recherches des enquêteurs dans et autour de l'église du Haut-Vernet pourraient avoir ouvert de nouvelles pistes sur la mort d'Emile. Des traces de sangs ont été détectées sur une jardinière qui se trouvait à l'entrée de l'église selon des informations de BFMTV. Le bac à fleurs en question est celui qui a été saisi pour les enquêteurs le jeudi 13 mars après des fouilles et des expertises approfondies. Selon le Parisien, des investigations ont également eu lieu au sein de l'église, très fréquentée par la famille du garçon, mais les enquêteurs sont uniquement repartis avec la jardinière. L'opération au sein du lieu de culte a été organisée après le recueil d'informations jugées intéressantes.

La piste est encore mince et pourrait s'avérer être une impasse : les traces de sang sont-elles d'origine humaine ou animale ? Des expertises doivent permettre de répondre à cette question. S'il s'agit de sang humain, les enquêteurs pourront essayer d'en extraire un ADN afin de le comparer à l'empreinte génétique retrouvé sur les ossements du petit Emile. Si les deux ADN correspondent, l'hypothèse de l'implication d'une personne tiers dans la mort de petit garçon serait renforcée.

De nouvelles vérifications et auditions

A ce jour, les autorités sont de plus en plus certaines que le garçon n'a pas pu disparaître seul au Haut-Vernet il y a près de deux ans alors qu'il séjournait chez ses grands-parents. Aucune garde à vue n'a toutefois encore eu lieu. Un élément particulier va dans ce sens : un ADN étranger à celui de la famille d'Emile a été découvert pendant l'analyse des ossements et vêtements de l'enfant. "Qu'il y ait un auteur, cela ne fait quasiment plus aucun doute. A-t-il volontairement porté atteinte à l'enfant ou involontairement? C'est impossible à dire pour le moment. Mais qu'il puisse y avoir une intervention humaine, ça, c'est désormais fort probable", a confié une source proche du dossier à BFM DICI. La piste accidentelle n'est pas encore totalement écartée, comme celle de l'homicide involontaire et celle du crime d'opportunité.

Par ailleurs, les autorités continuent d'éplucher et d'analyser des centaines de données pour comprendre ce qui s'est passé. Ils consultent aussi les lettres, souvent anonymes, qu'ils ont reçues sur l'affaire depuis la disparition d'Emile, à la recherche du moindre élément qui pourrait les aider. Le champ de recherches se serait d'ailleurs élargi à la réception d'une de ces lettres. Début mars, des gendarmes se seraient rendus vers Tours et autour de Paris, alors que les investigations se sont toujours localisées dans le sud de la France. Si ce déplacement n'a pas été officiellement confirmé, le procureur Jean-Luc Blachon a évoqué "de simples vérifications". Des auditions libres ont encore lieu. Même les gendarmes, premiers arrivés sur les lieux de la disparition, sont invités à témoigner de ce qu'ils ont constaté ce jour-là dans le hameau.