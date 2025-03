40 coups de défibrillateur pour la réanimer : la folle histoire d'une miraculée de 22 ans

Une jeune femme de 22 ans a été ramenée à la vie après un massage cardiaque de quatre heures et des dizaines de coups de défibrillateur dans un hôpital de l'Oise. Un cas extrêmement rare.

Une histoire invraisemblable. Le 9 février dernier, une femme de 22 ans était retrouvée inanimée dans les rues de Nogent-sur-Oise. Température de jour-là : 3 petits degrés. Alors que la jeune femme est en hypothermie et en arrêt cardiaque, les équipes de secours, les pompiers puis l'hôpital public de Creil (Oise) prennent le relais pour tenter de la sauver. Elle a finalement survécu après un massage cardiaque de 4 heures rapporte Le Parisien, ce vendredi 21 mars. Une prouesse, voire, un petit miracle que les soignants n'expliquent pas vraiment. Habituellement, un massage ne dépasse pas la demi-heure.

"Elle est aujourd'hui hors de danger et sans aucune séquelle neurologique", se félicite la Dr Estelle Renaud, cheffe de structure du service réanimation de l'hôpital creillois, toujours dans les colonnes du Parisien. Mais "nous n'avions jamais vu ça", confie-t-elle, toujours bouche-bée après une telle issue. Un mois et demi plus tôt, lorsque cette femme de 22 ans est retrouvée au petit matin, inconsciente, elle souffre d'hypothermie et la température de son corps ne dépasse pas 25 degrés, au lieu des 37 degrés habituels. Ajoutez à cela un arrêt cardiaque, et vous obtenez une situation plus que critique, dans laquelle les chances de s'en sortir diminuent drastiquement au fur et à mesure que les secondes s'égrainent.

"Et là, elle a ouvert les yeux"

Alors que les sapeurs-pompiers arrivent sur place pour la prendre en charge et lui injecter de l'adrénaline, son rythme cardiaque "était complètement anarchique", confie Estelle Renaud. "En temps normal, le coeur bat comme un métronome", ici, ce n'était absolument pas le cas. Pour tenter de la réveiller, le personnel de santé a utilisé un défibrillateur... "plus de 40 fois" ! "Alors qu'en général, 10 à 15 coups, c'est déjà beaucoup pour ce cas de figure", assure la médecin. Les massages cardiaques n'y font rien, elle est alors transportée aux urgences.

Malgré de nouveaux massages cardiaques prodigués par une machine, le coeur ne répond toujours pas. Direction le service de réanimation pour une ultime tentative. Après deux nouvelles heures d'effort intense, la température du corps de cette femme de 22 ans grimpe jusqu'à 32 degrés, le miracle est en marche. "Et là, elle a ouvert les yeux", se souvient la cheffe de structure du service réanimation de l'hôpital.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la jeune femme ne présente aujourd'hui "aucune séquelle neurologique". En revanche, ses organes ont "souffert" des nombreux massages cardiaques et de leur durée. "Nous avons recherché des cas similaires dans la littérature scientifique, mais nous n'avons rien trouve", confie la médecin. Un début d'explication peut-il alors être donné ? "C'est "paradoxalement l'hypothermie qui l'a protégée", concède Dr Estelle Renaud. Dans les faits, le cerveau "se met comme en hibernation" confie-t-elle, ce qui permet de préserver les organes vitaux, et de parvenir parfois, à des petits miracles.