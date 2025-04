Disparition de David Michel à Lyon : l'homme recherché depuis une semaine

La police lance un appel à témoins après la disparition de David Michel à Lyon. L'homme de quarante-cinq ans n'a plus donné de nouvelles depuis la nuit du 9 au 10 avril.

Un appel à témoins a été lancé par la police nationale du Rhône, mercredi 16 avril, après la disparition inquiétante de David Michel. Âgé de quarante-cinq ans, il a disparu dans la nuit du 9 au 10 avril 2025 à Lyon. Dans son appel à témoins, publié sur son compte X, la police nationale du Rhône décrit un homme d'1 m 65-1 m 70, de corpulence trapue, aux yeux bleus, portant des lunettes ou des lentilles. Il est brun poivre et sel et portait une barbe de quatre jours au moment de sa disparition. Plusieurs signes distinctifs pouvant permettre de l'identifier plus facilement ont également été communiqués par les forces de l'ordre. David Michel a une cicatrice au niveau du front et un tatouage du chat du Cheshire, "le chat d'Alice au Pays des Merveilles", avec l'écriture "WHOW KNOWS" à l'intérieur du biceps gauche.

Plus d'une semaine de recherches

Cela fait maintenant plus d'une semaine que l'homme a disparu. Les recherches n'ont, pour le moment, pas permis de retrouver sa trace. L'appel à témoins a été émis le mercredi 16 avril. Toute personne ayant des informations utiles concernant cette disparition et pouvant mener à une piste est appelée à contacter les enquêteurs du commissariat de Lyon au 04 37 26 25 40. On ne sait pas quels actes d'enquête ont été faits pour le moment. Aucune information concernant le bornage de son téléphone ou l'activité qu'il faisait au moment de sa disparition n'a été communiquée.