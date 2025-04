Un nourrisson retrouvé dans des toilettes publiques à Nantes, que s'est-il passé ?

Un nouveau-né a été découvert dans le lavabo des toilettes publiques du Vieux-Doulon, à Nantes. Une enquête est en cours pour "tentative d'homicide".

Lundi 21 avril, un nourrisson a été découvert dans les toilettes publiques du quartier du Vieux-Doulon à Nantes (Loire-Atlantique). Le bébé "venait de naître" selon les mots du procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, avant d'affirmer que ses jours n'étaient plus en danger. Le bébé "était immédiatement pris en charge par le Samu" et ses jours ne sont désormais plus en danger, précise-t-il.

Le nouveau-né de sexe féminin "se trouvait en hypothermie et face contre le lavabo" apprend-on. Une enquête "pénale" a été ouverte pour pour "tentative d'homicide", a ajouté le magistrat, chez nos confrères du journal Le Parisien, compte-tenu des circonstances et de la forte probabilité qu'il ait pu n'être découvert par personne. Désormais, des investigations "sont en cours pour permettre d'identifier la mère et toute autre personne", abonde Antoine Leroy.

Les images de vidéosurveillance passées au crible

Sur le terrain, les policiers ont été appelés par des pompiers après la découverte sordide d'une petite fille de seulement quelques jours. Elle a été abandonnée dans un lavabo de toilettes publiques de la ville, indique une source policière auprès de l'Agence France Presse (AFP).

Lors de l'hospitalisation du nourrisson, son pronostic vital n'était pas engagé, toujours d'après cette source. Depuis ce lundi soir, les recherches sont en cours pour tenter de mettre la main sur la mère du bébé, ou la personne qui l'aurait abandonné là, notamment en exploitant les images de vidéosurveillance de la ville.