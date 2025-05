Fusillades aux Saintes-Maries-de-la-Mer : plusieurs blessés lors du pèlerinage de la communauté gitane

Une fusillade a eu lieu aux Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 24 mai. Deux personnes ont été blessées par balle, une troisième a été violentée avec une batte de baseball. Un dispositif de gendarmerie important serait déployé.

Une fusillade a eu lieu alors que le pèlerinage de la communauté gitane se tenait samedi 24 mai aux alentours de 12H aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Deux personnes ont été blessées par balle, a appris BFM Marseille Provence. Une autre personne a été blessée avec une batte de baseball. Les trois individus ont été pris en charge et deux d'entre elles sont actuellement à l'hôpital, selon les informations du parquet de Tarascon. La fusillade s'est déroulée au niveau du marché de la ville. Une trentaine de pompiers et 10 engins ont été dépêchés sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et l'origine des tirs.