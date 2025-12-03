Christophe Gleizes en prison en Algérie : les faits derrière les accusations d'"apologie du terrorisme"

Condamné à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme" par la justice algérienne en juin dernier, le journaliste français Christophe Gleizes est jugé en appel ce mercredi 3 décembre. Ses avocat espèrent une "issue favorable".

La justice algérienne va-t-elle revoir son jugement concernant le Français Christophe Gleizes ? Le journaliste sportif, qui a été condamné à sept ans de prison en Algérie en juin 2026 pour "apologie du terrorisme", attend la décision de son procès en appel ce mercredi 3 décembre. Le journaliste indépendant qui travaille notamment pour les titres So Foot et Society du groupe So Press est représenté par un avocat algérien, Me Amirouche Bakouri, et un avocat français, Me Emmanuel Daoud, qui s'est rendu sur place.

Les avocats de Christophe Gleizes ont de bons espoirs de voir le journaliste français bénéficier d'un jugement plus clément en appel. Me Daoud a même dit espérer une "issue favorable", sans préciser laquelle, à l'affaire à la faveur d'un "apaisement des relations entre la France et l'Algérie" au micro de France Inter. Un optimisme nourri pas la récente grâce accordée par le gouvernement algérien à l'écrivain Boualem Sansal qui a été libéré le 12 novembre. "Les deux affaires n'ont rien à voir" a rappelé l'avocat, mais la décision concernant l'écrivain apparaît comme un "signal positif".

Une condamnation sur fond de reportage sur une équipe de foot

Christophe Gleizes a été interpellé par les autorités algériennes le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou, une ville située à une centaine de kilomètres de la capitale, pour "être entré dans le pays avec un visa touristique", pour "apologie du terrorisme" et "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national". Depuis cette date et jusqu'à sa condamnation en juin 2025, il était placé sous contrôle judiciaire et soumis à une interdiction de quitter l'Algérie.

Le journaliste français est dans le viseur de la justice algérienne en raison d'un reportage sur le club de football de la Jeunesse Sportive Kabylie (JSK), le club le plus titré du pays. Quel rapport entre ce reportage et l'accusation pour "apologie du terrorisme" ? Le responsable du club JSK qui est aussi une tête importante du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), un mouvement indépendantiste créé en 2001 et classé organisation terroriste par les autorités algériennes en 2021", explique l'ONG Reportes sans frontières (RSF). Christophe Gleizes, qui s'était déjà entretenu avec le responsable du club de football par le passé, s'est vu reprocher une proximité avec le mouvement indépendantiste.

Les rencontres entre les deux hommes ont cependant "eu lieu bien avant catégorisation [du MAK en organisation terroriste] par les autorités algériennes" et "le seul échange survenu en 2024 visait à la préparation [d'un] reportage sur le club de football, la JSK, ce dont Christophe Gleizes ne s'est jamais caché", a précisé RSF qui s'est engagé dans la défense de Christophe Gleizes. Les accusations, "sans fondement", "sont dues au fait que le journaliste avait eu des contacts, en 2015 et 2017, le responsable du club de football de Tizi Ouzou", explique RSF. L'ONG assure que le journaliste n'est lié d'aucune façon aux projets du MAK et que son seul intérêt était son reportage sur l'histoire de l'équipe de football.

"Un journaliste ne fait pas de politique"

"Il y a eu une méconnaissance totale du métier de journaliste" lors du procès en première instance de Christophe Gleizes a estimé son avocat Me Daoud sur France Inter expliquant les enjeux de ce second procès. "Nous devons expliquer aux magistrats d'appel qu'un journaliste ne fait pas de politique", "n'est pas un idéologue", "pas un activiste", a souligné le conseil. L'avocat a toutefois balayé certaines accusations selon lesquelles le journaliste français serait "un otage" du pouvoir algérien. Il a assuré que l'homme a pu recevoir des visites et a eu accès à son dossier pénal. L'avocat a également exprimé son respect pour la justice algérienne "indépendante et souveraine" avant l'audience.

Les avocats, comme l'ONG RSF et le groupe So Presse, espèrent voir Christophe Gleizes libéré ce mercredi 3 décembre. Il "n'a rien à faire en prison, il n'est coupable que d'avoir exercé son métier de journaliste sportif et d'aimer le football algérien", déclarait fin octobre Thierry Bruttin, directeur général de RSF. L'homme avait déjà dénoncé une condamnation "injuste" en juin dans un communiqué commun avec So Press.