Un bébé mordu et gravement blessé par deux chiens en Isère, le propriétaire des animaux aussi

Un bébé de huit mois a été gravement mordu par deux chiens en Isère. Il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital à Grenoble.

Les faits se sont produits ce jeudi 10 juillet peu avant 21 heures, sur l'avenue du Général-de-Gaulle, au Pont-de-Claix en Isère. Selon les premières informations rapportées par Ici Isère, un bébé de huit mois a été gravement mordu par deux chiens. Les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu 38 sont arrivés rapidement sur place où ils ont constaté des morsures à certains membres. Les secours ont transporté le bébé en urgence absolue à l'hôpital Couple-Enfant de Grenoble, selon Ici Isère.

D'après Le Dauphiné Libéré, les chiens en cause seraient deux American Staffordshire terriers, une race classée en catégorie 2, dite "de garde et de défense" et considérés comme des "chiens dangereux". De fait, leurs maîtres sont soumis à certaines obligations et doivent également prendre plusieurs précautions inhérentes à cette race. Les circonstances précises de l'attaque restent encore floues, mais l'enfant aurait été mordu à deux reprises de manière violente.

Une rixe éclate entre les parents et le propriétaire

Quelques instants après l'attaque, la tension est montée d'un cran. Une violente altercation a éclaté entre les proches du bébé et le propriétaire des chiens, un homme de 42 ans. Ce dernier a été blessé lors de la rixe et, lui aussi, évacué en urgence absolue à l'hôpital. Un gendarme présent sur les lieux a également été légèrement blessé durant l'intervention. Il a été dirigé vers la clinique des Cèdres.

En France, depuis 2010, tout propriétaire d'un chien de catégorie 1 ou 2 est tenu de disposer d'un permis de détention délivré par la mairie, selon le site du ministère de l'agriculture. Ce permis repose sur trois conditions : une formation de 7 heures validée par une attestation d'aptitude, une évaluation comportementale du chien entre 8 mois et 1 an, et la présentation de justificatifs (identification, vaccins, assurance, stérilisation pour catégorie 1). En cas de non-respect, le propriétaire encourt jusqu'à 3 mois de prison, 3 750 euros d'amende et une interdiction de détenir un animal. Une enquête a été ouverte par les militaires pour faire toute la lumière sur les faits.