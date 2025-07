Nordahl Lelandais bientôt jugé pour avoir agressé sa compagne dans un parloir

L'ancien militaire de 42 ans reviendra devant la justice pour avoir agressé sa compagne dans un parloir devant leur fils de 19 mois.

Nordahl Lelandais bientôt de retour devant la justice ? Déjà condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer et à la perpétuité pour celui de la petite Maëlys, l'actuel détenu risque de nouvelles conséquences judiciaires après avoir été filmé au parloir de la prison en train de s'en prendre à sa compagne, rapporte RTL. Nordahl Lelandais, 42 ans, est poursuivi pour avoir saisi le cou de sa compagne et lui avoir tiré les cheveux, le tout sous les yeux de leur fils de 19 mois. Les faits ont eu lieu le 9 juin dernier au parloir de la prison d'Ensisheim où il est incarcéré. Tout a été enregistré par des caméras et des surveillants pénitentiaires ont assisté à la scène.

Au cours d'une rapide audience de comparution immédiate, qui s'est tenue ce vendredi 11 juillet, l'ancien militaire a contesté les faits. Il a aussi réclamé un délai pour préparer une ligne de défense. Le procès devrait se tenir le 28 août prochain.

Des faits "particulièrement graves"

Au cours de la comparution immédiate, le procureur de Colmar, Jean Richert, a insisté sur le caractère dangereux de Nordahl Lelandais, capable d'exercer de tels actes en dépit de son incarcération : "Ces faits de violence, commis devant un tout petit garçon, apparaissent particulièrement graves [...] La dangerosité de cette personne est paroxystique : malgré ses lourdes condamnations, le caractère cadrant de la maison centrale et la surveillance des agents pénitentiaires, il parvient à exercer de tels faits" a-t-il souligné. Il a aussi parlé de la compagne de Lelandais comme "une femme victime de son emprise, et un enfant aussi victime de devoir grandir avec une figure parentale épouvantable". Nordahl Lelandais est interdit d'entrer en contact jusqu'au procès avec sa compagne et leur fils, explique France 3.