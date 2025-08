Un enfant disparu en mer du Nord à Gravelines, ce que l'on sait des recherches

Trois enfants ont été emportés par le courant en mer du Nord, à Gravelines, samedi 2 août. Deux d'entre eux ont pu sortir de l'eau, mais le troisième reste introuvable. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte.

"L'enfant disparu en mer reste introuvable", écrit la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Samedi 2 août, trois adolescents ont profité de l'après-midi pour faire un tour en mer "sur un bateau pneumatique", du côté de la plage des Huttes, à Gravelines (Nord). Ils étaient dans une zone non surveillée et "le père et l'oncle étaient à la pêche", ils n'étaient donc pas surveillés. Mais le vent soufflait fort et a emporté les trois jeunes, dont le bateau a chaviré.

Un témoin de l'incident était à terre et a donné l'alerte en voyant les trois adolescents emportés par le courant. L'un a rapidement été secouru et un autre est sorti seul de l'eau. Ils ont tous les deux été pris en charge par les pompiers et ont informé les secours que leur cousin était toujours à l'eau, précisant qu'il avait des difficultés à nager.

Les recherches interrompues, une enquête ouverte

Des recherches ont donc été mises en place toute l'après-midi pour retrouver le troisième adolescent. Mais "malgré l'engagement intensif des moyens aériens, nautiques et terrestres, l'enfant disparu en mer reste introuvable". Plusieurs bateaux et un hélicoptère de la Marine nationale ont été déployés, mais "après plusieurs heures d'opérations sans résultat", la préfecture a décidé d'arrêter les recherches en fin de journée.

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et confiée au commissariat de police de Dunkerque.