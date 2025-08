Un cadavre égorgé retrouvé dans la Somme, ce que l'on sait

Un cadavre a été découvert sur une aire de sport par un promeneur, lundi 4 août, à quelques kilomètres d'Amiens, dans la Somme. L'identité et le sexe de la victime restent pour le moment inconnus.

Macabre découverte dans la Somme. Un cadavre égorgé et éviscéré a été retrouvé à Pont-de-Metz, commune de 2 500 habitants située à quelques kilomètres d'Amiens, dans la Somme. Selon les informations du Parisien, confirmées de sources policière et judiciaire, le cadavre a été retrouvé vers 7h du matin, lundi 4 août, par un promeneur, sur une aire de sport.

Le corps semblait avoir été mis en scène puisqu'il a été retrouvé en position de croix. L'identité de la victime et son sexe sont toujours inconnus. Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire" par le parquet d'Amiens et a été confiée à la police judiciaire. Elle va tenter de faire la lumière sur cette sordide affaire, et de déterminer les causes de la mort de l'individu.