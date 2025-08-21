Un élu du Val-d'Oise ciblé par deux incendies criminels en deux mois, la piste politique avancée ?

L'élu municipal, Youcef Khinache, a été victime d'un nouvel incendie criminel, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 août, à son domicile dans le Val-d'Oise. Il s'agit du deuxième en deux mois, une enquête a été ouverte.

Une nouvelle attaque qui pose question. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 août, vers une heure du matin, un individu a mis le feu à la maison et à la voiture de Youcef Khinache, élu d'opposition (DVD) de la commune d'Ermont (Val-d'Oise). Le véhicule a été détruit et une partie de son habitation serait endommagée, selon les informations du Parisien. L'élu et sa famille n'étaient pas présents dans leur pavillon au moment des faits, ils étaient en vacances.

L'auteur des faits, masqué, a été filmé par une caméra de vidéosurveillance, des images révélées par BFMTV. L'homme est visible avec un bidon rouge à la main, déversant ce qui pourrait s'apparenter à de l'essence sur le véhicule de l'élu. Il se dirige ensuite vers sa maison, brise une vitre, et lance un objet inflammable à l'intérieur, c'est alors que le hall d'entrée s'embrase. Les pompiers mettront deux heures à éteindre l'incendie.

"Je n'incrimine aucun candidat"

Alors que la nature criminelle de cet acte ne fait aucun doute, une enquête du chef de "destruction du bien d'autrui par un incendie ou un moyen dangereux pour les personnes" a été ouverte. Cette attaque a-t-elle un lien avec la fonction de conseiller municipal de Youcef Khinache ? Impossible de l'affirmer pour l'instant.

Ex-membre de la majorité, depuis dans l'opposition, Youcef Khinache est désormais candidat aux prochaines élections municipales de 2026. S'est-il fait des ennemis ? "Les seuls que je pourrais avoir, ce sont des ennemis politiques", avait-il confié dans les colonnes du Parisien, à la fin du mois de juin. "Mais je ne dis pas que c'est ça, et je n'incrimine aucun candidat. Je ne veux pas que l'on dise que je fais de la récupération. Je ne vise personne en particulier. Ça peut être tout et n'importe quoi", tempère-t-il.

Une déclaration qui faisait suite à une première attaque violente dont il était la cible. En effet, c'est déjà la deuxième offensive de ce type subie par l'élu du Val-d'Oise. Fin juin, c'est son entreprise qui avait été incendiée. Dans la nuit du 28 au 29 juin 2025, un homme, là aussi masqué, a mis le feu à sa société de livraison de corbeilles de fruits frais en ligne, "Fruitselect". Un liquide inflammable avait également été déversé dans le bâtiment.

Une caméra de vidéosurveillance avait filmé la scène, un homme était en train de mettre le feu, toujours à l'aide d'un bidon d'essence rouge et masqué, avant de prendre la fuite. L'affaire est désormais entre les mains de la Division de la criminalité organisée et spécialisée du Val-d'Oise (DCOS95). Fort heureusement, ces deux incendies criminels coup sur coup n'ont fait aucune victime.