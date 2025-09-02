Un enfant tué alors qu'il faisait des canulars aux sonnettes dans le voisinage

Un jeune garçon de onze ans a été abattu alors qu'il s'amusait à sonner aux portes avant de s'enfuir dans sa rue. La police a encerclé la maison du tireur, mais n'a rien pu faire.

Un bien triste fait divers. Alors qu'il s'amusait à sonner aux portes avant de s'enfuir, comme beaucoup d'enfants l'ont déjà fait pendant leur jeunesse, un garçon de onze ans a été tué par balle dans des circonstances terribles. Il jouait avec ses amis à "ding dong ditch", ce jeu dont la règle est de sonner à une porte alors que les propriétaires des lieux sont à l'intérieur, avant de prendre la fuite le plus rapidement possible, sans se faire prendre. Mais samedi dernier, à Houston (Etats-Unis), un individu est sorti de la maison en question, située en bas de la rue du garçon, et a ouvert le feu.

Un témoin a déclaré que le garçon s'enfuyait de la maison de Racine Street après avoir sonné à la porte lorsqu'il a été abattu, a indiqué la police. Il a été transporté à l'hôpital et déclaré mort dimanche. "Peu avant 23 heures samedi, un individu à l'intérieur de la maison est sorti et a tiré sur le garçon", a indiqué la police de Houston. Selon les informations de CNN, une personne a été interpellée et attend de subir un interrogatoire. Les forces de l'ordre ont rapidement encerclé la maison d'où le coup de feu avait été tiré, aucun autre blessé n'est à déplorer.

Alors qu'une enquête est en cours, les membres de la police de Houston examinent actuellement les vidéos de surveillance et collaborent avec le bureau du procureur du comté de Harris sur d'éventuelles accusations, a rapporté KHOU, une chaîne affiliée à CNN. Certains faits similaires se sont déjà déroulés aux Etats-Unis, avec des peines de prison à la clé.

Le sergent Michael Cass explique qu'il "s'agira très probablement d'une accusation de meurtre", dans cette affaire. En revanche, la mort du garçon ne semble pas être liée à la légitime défense, car la fusillade "n'a pas eu lieu près de la maison". De son côté, un habitant du quartier déclare être abasourdi par la nouvelle au micro de KPRC, chaîne partenaire de CNN. Son propre petit-fils joue régulièrement dans le quartier, d'o ù son émotion au moment d'évoquer la tragédie : "Moi et quelques voisins, nous étions vraiment tristes qu'une telle chose soit arrivée à un enfant (...) À dix ans, on a encore beaucoup de chemin à parcourir", regrette-t-il.

Le "ding dong ditch" est une farce ancestrale qui a gagné en popularité ces dernières années et est devenue un défi sur les réseaux sociaux. Les vidéos TikTok présentent souvent des variantes où les farceurs frappent ou donnent des coups de pied aux portes d'entrée des gens. Fin juillet, dans une banlieue de Dallas, un homme a tiré sur une voiture en fuite après que quelqu'un a frappé à sa porte, d'après les mots de la police locale. En mai dernier, un lycéen de 18 ans a été tué en Virginie par balle alors qu'il filmait un "ding dong ditch" pour le publier sur TikTok, a rapporté le New York Times.