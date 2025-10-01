Rouen : un homme passé à tabac, trois jeunes ont tapé dans sa tête comme dans un ballon

Un homme de 40 ans a été violemment agressé par deux jeunes et une adolescente près du CHU de Rouen. Les auteurs présumés des faits ont entièrement filmé la scène.

L'agression s'est déroulée dans la nuit de mardi 30 septembre à mercredi 1er octobre, vers 1 h 30 du matin, près du CHU Charles-Nicolle de Rouen. Un homme de 40 ans a été passé à tabac par trois jeunes, qui ont eux-mêmes filmé la scène, a indiqué une source policière à France 3 Normandie. Les forces de l'ordre, qui interviennent rapidement, découvrent un homme au visage tuméfié, le nez "enfoncé sur le côté", visiblement cassé, et incapable d'ouvrir l'œil gauche.

Que s'est-il passé durant la nuit ? Alors que la victime attendait au niveau d'un arrêt de bus, elle remarque trois personnes en train "de se moquer de lui" et de la filmer, indique la source. L'homme de 40 ans leur demande d'arrêter, mais les jeunes commencent à s'en prendre à lui. Après l'avoir fait tomber au sol, la bande l'a violemment frappé - une scène entièrement filmée. Ce sont les agents de sécurité du CHU, non lui, qui alertent les forces de l'ordre. Sur place, la victime leur explique les faits en attendant d'être prise en charge par les urgences.

Les auteurs présumés seraient un homme de 21 ans ainsi que deux femmes, l'une de 23 ans et l'autre de 17 ans. Selon une témoin de la scène, les agresseurs sont parvenus à le mettre au sol avec une "balayette". La femme et l'adolescente auraient crié "penalty" plusieurs fois en donnant des coups de pied dans le visage de la victime. Ils ont tous les trois été interpellés après les faits. Les raisons exactes de leur passage à l'acte restent inconnues. Ils ont été placés en garde à vue.