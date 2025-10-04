Nice : que sait-on de la fusillade meurtrière dans un quartier de la ville ?

Une fusillade a éclaté le soir du vendredi 3 octobre 2025 dans le quartier des Moulins à Nice [Alpes-Maritimes]. Deux personnes sont mortes, deux autres ont été gravement blessées, selon la préfecture.

La ville de Nice frappée d'un nouveau drame… Le soir du vendredi 3 octobre, une fusillade a éclaté dans le quartier sensible des Moulins. La fusillade a fait deux morts, deux blessés graves et trois blessés plus légers, selon la préfecture du département des Alpes-Maritimes, rapporte La Provence. Pour l'heure, les auteurs de la fusillade sont encore en fuite, a indiqué le préfet, Laurent Hottiaux. Il a aussi annoncé, hier soir, que des renforts seraient mobilisés à partir de samedi afin de sécuriser le quartier.

Le préfet a aussi expliqué que trois points de deal avaient été démantelés ces derniers jours dans le quartier des Moulins. Près de 300 personnes ont été incarcérées au cours des six derniers mois. Les arrestations sont en lien avec les trafics de stupéfiants aux Moulins et à l'Ariane, un autre quartier sensible dans le nord-est de la ville.

La préfecture condamne "cet acte ignoble"

Avec 8 000 habitants, le quartier des Moulins est régulièrement marqué par des violences dues aux contrôles de points de deal par les narcotrafiquants. Bien que les secours et les forces de l'ordre soient intervenus rapidement pour sécuriser la zone et s'occuper des victimes, deux personnes sont décédées lors de la fusillade. Plusieurs blessés sont à déplorer. Le préfet du département, qui s'est rendu sur place, a condamné "très fermement cet acte ignoble", sur l'antenne de BFMTV notamment. Il a enfin indiqué que "tout est mis en œuvre pour ramener le calme et protéger la population". Après la fusillade, une enquête pour homicides volontaires en bande organisée et tentatives d'homicide volontaire en bande organisée a été ouverte. Elle a été confiée à la police judiciaire des Alpes-Maritimes.

Des renforts encore sur place

Le procureur de Nice, Damien Martinelli, a révélé que la fusillade est "très vraisemblablement" liée au narcotrafic. Il précise qu'il communiquera ce samedi quand il aura plus d'éléments. La préfecture des Alpes-Maritimes a également annoncé que des renforts seraient déployés dès samedi, sur décision du ministère de l'Intérieur. "Ces effectifs supplémentaires resteront autant que nécessaire pour garantir le retour à la sécurité dans le quartier", précise le communiqué officiel que rapporte le média 20Minutes. Le préfet a aussi tenu à remercier les forces de l'ordre et les secours mobilisés.