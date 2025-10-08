Disparition de Khuslen dans l'Orne : la fillette retrouvée, ce que l'on sait

Khuslen, la petite-fille âgée de trois ans enlevée lundi soir à Alençon, dans le département de l'Orne, a été retrouvée ce mercredi. Son père, lui, a été interpellé.

Enlevée lundi soir à Alençon, dans l'Orne, la petite Khuslen, âgée de trois ans, a été retrouvée vivante ce mercredi 8 octobre, a appris BFMTV, auprès d'une source policière, confirmant une information de Ouest-France. Elle est saine et sauve.

Le principal suspect est son père, Enkhbold Enkhtavan, un homme de trente-six ans, aussi d'origine mongole. Il mesure 1,69 m, allure mince, cheveux bruns, yeux noirs, une grosse tache rouge dans le cou. Au moment des faits, il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu'à l'omoplate avec des motifs tribaux.

Il aurait pris la fuite à bord d'un véhicule blanc Peugeot 308 immatriculé EY-361-LY. Le père aurait enlevé sa fille suite à la séparation d'un couple, a appris BFMTV via une source policière. Ce dernier a désormais été interpellé à Saint-Avé, dans le Morbihan. Il avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2024, précise le quotidien local.

Un complice interpellé

D'après BFMTV, un "complice du ravisseur" a aussi été "interpellé par les forces de l'ordre". La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) a été engagée dans l'opération d'interpellation des deux suspects, selon une source policière. Ce mercredi matin, "sur décision du parquet d'Alençon, il est mis fin à l'alerte enlèvement", avait indiqué le ministère, précisant néanmoins que "l'enquête se poursuit". Le parquet n'avait pas donné plus de précisions sur les raisons de la levée de l'alerte.

Une précédente alerte enlèvement avait été déclenchée deux semaines plus tôt dans l'Orne après à la disparition de Lucie âgée de douze ans à Dompierre. Le suspect n'était autre qu'un ami du père de la petite fille. L'homme de 34 ans et la mineure, saine et sauve, ont été retrouvés quelques heures après la diffusion de l'alerte enlèvement en Loire-Atlantique grâce à un signalement dans une supérette. Un important dispositif de recherches avait été déployé, 120 gendarmes, un hélicoptère et un drone, dans le cadre d'un "plan Epervier". Le suspect sous tutelle a finalement été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle aggravés, puis placé en détention provisoire.